Комиссия регионального министерства здравоохранения проверило работу нескольких отделений ЦГБ Искитима, в том числе и инфекционного госпиталя, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией, сообщает издание «Весь Искитим».

Работу больницы в Искитиме проверили заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова и главный эпидемиолог Новосибирской области Елена Пудова. Проверка медучреждения была начата после того как его сотрудники несколько раз обратились в средства массовой информации по поводу обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты и организации работы стационара.

Комиссия выявила нарушения санэпидрежима персоналом во время обхода пульмонологического: средства индивидуальной защиты (СИЗ) в достаточном количестве есть и сотрудникам их выдают в необходимом объеме, но как отметила Елена Аксенова, отношение персонала к использованию средств защиты вызывает тревогу.

«И врачи, и средний, и младший медицинский персонал не соблюдают правила санэпидрежима, — подчеркнула Аксенова, — при этом, стоит отметить, вопросов к качеству лечения нет – мы проверили истории болезни, сделанные назначения – никаких нареканий. Зашли в палаты, поговорили с пациентами и ни одной жалобы не услышали! Питание хорошее, туалеты чистые».

Для немедленного исправления ситуации администрации больницы комиссия минздрава дала рекомендации: создать условия для соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм, чтобы обезопасить сотрудников и пациентов, необходимо организовать учебу персонала, эпидемиолог больницы и главная медсестра должны ежедневно контролировать выполнение всех норм.

Было также принято решение разделить потоки пациентов пульмонологического и терапевтического отделений.

Комиссия минздрава региона дала руководству Искитимской ЦГБ неделю на устранение замечаний.

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