Туристическая отрасль, по прогнозам аналитиков, возобновит работу с июля. Сибирский сегмент рынка в этом случае потеряет половину сезона, но, по ожиданиям участников рынка, выживет. Тем не менее пандемия и ограничения станут серьезной встряской для туристического бизнеса, которая может привести к переформатированию всей отрасли.
До 15 июня власти российских регионов должны подготовить и представить в федеральное правительство планы выхода из режима ограничений туристической отрасли. Остаток месяца уйдет на подготовку инфраструктуры, а межрегиональные поездки, по планам правительства РФ, возобновятся уже 1 июля. Об этом на оперативном совещании у главы правительства Михаила Мишустина сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Сама «застоявшаяся» туристическая отрасль сейчас находится в состоянии смешанного с осторожным оптимизмом ожидания. Участники организованной сервисом путешествий «Туту.ру» zoom-конференции «Радар надежды: перспективы летнего туристического сезона 2020» отметили «позитивные сдвиги» и то, что ситуация практически полного коллапса в этом сегменте рынка начала «чуть-чуть меняться». В южных регионах страны с соблюдением массы ограничений и регламентов заработали санатории, к примеру, «карантинные» ограничения в Сочи были сняты еще 23 мая. Вместе с тем остается много непонятного. Как быть с транзитными поездками, если в каждом регионе свой график выхода из самоизоляции? Как и когда можно будет выезжать «диким туристам» без угрозы обсервации? Как смогут обеспечить необходимую социальную дистанцию в салонах самолетов авиаперевозчики и сколько в итоге будет стоить авиабилет? На эти вопросы у представителей туристической отрасли ответа пока нет.
«У многих опасения, что придет вторая волна вируса, что он мутирует, придет какой-то новый вирус, а они куда-то улетят и не смогут оттуда вернуться, и так далее. Это явления массовой психологии, которые уже есть, и быстро они не пройдут. Будет определенный сдвиг: люди, которые могут ездить на собственном личном транспорте, будут предпочитать его как самый безопасный транспорт на все расстояния, куда реально доехать: меньше тысячи километров, а может, и больше. Кто может ехать на своей машине, поедет прежде всего на своей машине», — считает председатель межрегиональной общественной организации «Союз пассажиров» Кирилл Янков.
В более сложной ситуации в сравнении с южными курортами оказался въездной туризм в Сибири, где сезон в принципе не превышает 80–90 дней. По словам эксперта в сфере гостеприимства и туризма по Алтаю Татьяны Сажаевой, при этом пик спроса на отдых в Алтайском крае и Горном Алтае приходится как раз на попавшие под ограничения майские и июньские «федеральные выходные». «Первыми, 8 июня, начнут принимать гостей санатории Белокурихи. Это те, кто имеет медицинскую лицензию. Для остальных — запрет до 22 июня. Сезон лето-2020 с учетом возможного разрешения на работу после 22 июня в два раза короче, от силы полтора месяца остается. Конечно, речь не про круглогодичную Белокуриху и городские гостиницы в Барнауле — у них совсем другой потребитель и другая расчетная плановая загрузка номерного фонда. Читаю официальные оценки, что сезон на Алтае до конца октября. Такого в моей 20-летней практике в туризме не бывало. Но, может, ранняя весна действительно затянется в сухую теплую осень, и сезон станет более продолжительным. Хотя меняющееся потребительское поведение говорит, что даже идеальная погода, а это немаловажный фактор, влияющий на турпоток на Алтае, сезон не увеличит», — рассказала на конференции Татьяна Сажаева. По данным эксперта, в туристической сфере Алтайского края работают порядка 15 тыс. человек, Республики Алтай — около 8,5 тыс. Это не только турагенты и предприниматели, но местные жители, целые села, вовлеченные в сферу гостеприимства, для которых в итоге эти 80 дней «год кормят».
По оценке директора регионального информационно-аналитического центра (РИАЦ) STI Виталия Наумова, в апреле-мае сибирский сегмент туристического рынка даже не пострадал, а просто рухнул. «Турпоток как в выездном, так и во внутреннем туризме был равен нулю. Если посмотреть статистику по крупнейшим авиационным хабам Сибири, в апреле-мае перевозки на зарубежных направлениях тоже были равны нулю, за исключением рейсов по возвращению российских граждан. Выезд был обнулен. На внутренних авиалиниях произошло резкое сокращение маршрутов. Показательные полеты в московском направлении, ключевые для Новосибирска — там пассажиропоток снизился на порядок», — рассказал «Континенту Сибирь» Виталий Наумов. Стагнация, по словам эксперта, привела к тому, что основной работой и турагентов, и туроператоров в этот период стали перенос несостоявшихся туров, перебронирование и работа с претензиями туристов.
Виталий Наумов добавил, что от ограничительных мер пострадал не только классический туризм, но и такие направления, как событийный, деловой и выставочный, детский туризм. «У организаторов летнего отдыха идут вложения в подготовку и инфраструктуру. Как правило, это кредиты. И если они не отбиваются, то это уже близко к краху», — пояснил Виталий Наумов. Серьезный удар получили не столько представители турфирм, хотя им тоже сильно досталось, сколько владельцы отелей и инфраструктурных объектов, особенно в курортных зонах. «В Сибири на 80% это сезонный бизнес, предприятия зарабатывают летом. И если сезон начнется позже, многих это поставит в тяжелое финансовое положение», — сказал эксперт.
Квартальный убыток от связанной с пандемией остановки въездного туризма Ростуризм оценивает в 300 млрд рублей. Как уточнила «Континенту Сибирь» специалист по связям с общественностью сервиса путешествий «Туту.ру» Анастасия Москвина, авиационные перелеты по России, по данным аналитиков, пострадали на 90% в объеме продаж: по России фиксировали всего 10% рейсов от общего объема, а рейсы за рубеж почти полностью приостановлены. Автобусные перевозки упали на 80–85%, железнодорожные — на 80%. Потихоньку оживать рынок перевозок начал лишь со второй половины мая. Убытки туристических агентств пока подсчитываются. «Кризис, связанный с распространением коронавируса, затронул нашу отрасль еще в последнюю декаду января, когда пришла неприятная информация из Китая. Как известно, тропический остров Хайнань — популярное место отдыха у сибиряков. И оно первым и закрылось. Трудности начались уже тогда, в том числе снижение покупательской активности. Но самое неприятное началось, как только о карантине объявила Италия. Азиатские страны среагировали моментально. Сегодня одни страны прекращали выдавать визы, а уже завтра закрывали границы», — рассказала «Континенту Сибирь» директор по развитию ООО «Бюро путешествий «Гран-Тур», создатель своей онлайн-Академии туризма Ольга Тимохина. По ее словам, с этого момента начался настоящий «парад закрытий» стран, в том числе и популярных у сибиряков за счет прямых авиарейсов Таиланда, Вьетнама, Индии и Арабских Эмиратов. После рекомендаций Ростуризма и Роспотребнадзора туроператоры не только сняли все программы, но и начали сомневаться в будущих летних турах.
Каким будет летний туристический сезон с учетом коронавируса?
На правительственном уровне туризм признан одной из сфер, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Новосибирская ассоциация туристских организаций (НАТО) еще до ухода на карантин собрала со всех участников мнения и пожелания и подготовила обращение к властям. Основные вопросы, которые волновали участников рынка, — налоговые послабления, а лучше отмена налогов на время бездействия, а также предложения поддержать туристическую отрасль субсидиями. «Мы сами продумали алгоритм, как рассчитать размер этой субсидии и принцип выдачи. В частности, предложили приравнять ее для ясности к размеру МРОТ. Правда, жалко, что не попросили два МРОТ. Напомнили, что ежегодно в январе подаем в налоговую инспекцию сведения о среднесписочной численности фирмы, а в Пенсионный фонд ежемесячно подаем форму СЗВ-М — почеловечно, это более актуальный вариант. Не знаем, услышали нас или нет, но именно в таком размере и с учетом численности в штате государство оперативно решило этот вопрос. Считаю это реальной поддержкой. Нас бы еще в июне поддержали, потому что речь шла, насколько я помню, о двух месяцах. Но от налогов нас освободили в итоге на весь второй квартал. Может быть, и субсидии тоже в июне получим», — рассказала Ольга Тимохина.
В этой ситуации отрасль может рассчитывать на определенный набор господдержки и преференций, однако главной помощью для бизнеса, по понятным причинам, туроператоры считают возобновление турпотока. Снять карантины в регионах, поддержать финансово перевозчиков и дать туристам возможность без боязни планировать путешествия — обобщают актуальные меры поддержки в сервисе «Туту.ру».
«Каждый турагент и туроператор столкнулись с отменой и переносом туров, требованием клиентов вернуть деньги за нереализованный отдых. Ситуация оказалась настоящим испытанием на прочность, проверкой той самой клиентоориентированности, способности быстро реагировать на нестандартные ситуации, стрессоустойчивости. И все это на фоне большой суммы выпадающих доходов, в преддверии и даже в разгар туристского сезона», — сказала в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» заместитель министра культуры Омской области, курирующая в том числе туристическое направление, Анна Статва. По ее мнению, отрасль сейчас нуждается в первую очередь в восстановлении инфраструктуры: открытии мест размещения туристов, музеев, природных и культурных объектов, разрешениях на организацию туров с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. «Понимаю, что многим придется оперативно перестроить свою деятельность, в том числе и на внутрирегиональный туризм, но самое главное в этой ситуации, на мой взгляд, начать работать, взаимодействовать с клиентами, разрабатывать и реализовывать принципиально новые турпродукты. Начать получать доходы и положительную обратную связь от туристов», — сказала Анна Статва.
Какой будет жизнь туристической отрасли в условиях новой коронавирусной реальности, мнения участников рынка и связанных сфер пока расходятся. Железнодорожные перевозчики полагают, что их положение более выигрышно, чем у коллег-авиаторов. Места в вагонах для социальной дистанции больше, к тому же можно самоизолироваться, выкупив купе. Авиаперевозчики готовы поспорить, напоминая о том, что самолеты оснащены системами рециркуляции воздуха и рассчитывая на подъем бизнес-авиации, учитывая граждан РФ, у которых есть виды на жительство в ЕС и паспорта. Одни представители турфирм прочат всплеск внутреннего туризма, однако их коллеги уверены, что привычка проводить отпуск на заграничных пляжах уже сформирована, и как только будет возможно, туры возобновятся. «Мы делали опрос наших туристов. 80% не хотят путешествовать по России, а готовы ждать открытия заграницы», — сказала Ольга Тимохина. По ее словам, сейчас в профессиональном сообществе операторов туриндустрии идет горячая дискуссия по поводу отраслевого законодательства, которое, по мнению многих участников рынка, устарело.
Некоторые представители туриндустрии высказываются радикально, говоря о том, что закон нужно просто «сносить и писать новый». «Эксперты по-разному оценивают эти перспективы, но изменение туристического законодательства назрело однозначно. И есть мнение, что этим вскоре займутся, но уже с прицелом на развитие внутреннего и въездного туризма, потому что нынешний закон регулирует в основном выездной туризм, а как раз внутренний, скорее, тормозит. Сейчас поднимается вопрос о пересмотре ролей ключевых участников рынка — туроператоров и турагентов через изменение понятийного аппарата в законе. Турагенты пока выступают как вспомогательный элемент при реализации турпродукта, который формируют туроператоры. Туроператоры уже давно в онлайне, но именно во время карантина некоторые объявили о новинках в работе с клиентами», — рассказала Ольга Тимохина. Она добавила, что изменения ждут не только туроператоров, но и турагентов. Их подавляющее большинство сейчас продают только готовые турпакеты туроператоров. У таких турагентств, по мнению эксперта, будущего нет. «Будущее есть у турагентов, которые трансформируются в трэвел-консультантов, станут универсальными туристическими фирмами, которые будут продавать и готовые пакетные туры, и отдельные туруслуги, и информационные услуги. Но многое зависит и от клиентуры самих турагентов. Если у турагентства клиентура ориентирована только на массовый турпродукт и не готова к индивидуальным путешествиям по разным причинам — не хочет, нет средств, то у таких турагентов не будет и работы. То же самое можно спроецировать и на переход с заграничных туров на внутренний туризм», — сказала Ольга Тимохина.
Доля пакетных туров, так называемый классический туризм, в ближайшем будущем сократится, считает директор РИАЦ STI Виталий Наумов. Хотя количественно эти предложения могут какое-то время даже расти, в процентном соотношении их доля будет снижаться. Больше места будут занимать путешествия, организованные самостоятельно или через агентство, способное подобрать услуги по запросу. Соответственно, будет расти онлайн-системы бронирования, вокруг которых будут формироваться новые системы. «Кризис ускорит этот процесс. По сути, агентской станет и та часть туроператорского бизнеса, которая специализируется на динамическом пакетировании. Классический туроперейтинг сохранится лишь в сегменте массового туризма. Говорить о переходе с заграничного туризма на внутренний как о долгосрочном тренде я бы не стал. Это может существовать только в условиях искусственного ограничения выездного туризма. Скорее политика, чем экономика. Для развития же автомобильного туризма в первую очередь нужны качественные и безопасные дороги, а также развитая придорожная инфраструктура. Кризис изменит интересы туристов и повлияет на философию турбизнеса. Должна отреагировать и сама туротрасль, в том числе нуждается в изменениях отраслевой закон», — уверен Виталий Наумов.
В продолжении «диджитализации» туротрасли уверена и Анна Статва. По ее мнению, спросом будут пользоваться только те туры, которые клиент не сможет организовать самостоятельно, поскольку сегмент самостоятельных туристов постоянно растет. Это в свою очередь повысит чувствительность туркомпаний к ожиданиям и потребностям клиентов. «Здесь будет действовать принцип «Все, что не изменяется, обречено на вымирание», — сказала Анна Статва.