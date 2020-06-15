Туристическая отрасль, по прогнозам аналитиков, возобновит работу с июля. Сибирский сегмент рынка в этом случае потеряет половину сезона, но, по ожиданиям участников рынка, выживет. Тем не менее пандемия и ограничения станут серьезной встряской для туристического бизнеса, которая может привести к переформатированию всей отрасли.

До 15 июня власти российских регионов должны подготовить и представить в федеральное правительство планы выхода из режима ограничений туристической отрасли. Остаток месяца уйдет на подготовку инфраструктуры, а межрегиональные поездки, по планам правительства РФ, возобновятся уже 1 июля. Об этом на оперативном совещании у главы правительства Михаила Мишустина сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Сама «застоявшаяся» туристическая отрасль сейчас находится в состоянии смешанного с осторожным оптимизмом ожидания. Участники организованной сервисом путешествий «Туту.ру» zoom-конференции «Радар надежды: перспективы летнего туристического сезона 2020» отметили «позитивные сдвиги» и то, что ситуация практически полного коллапса в этом сегменте рынка начала «чуть-чуть меняться». В южных регионах страны с соблюдением массы ограничений и регламентов заработали санатории, к примеру, «карантинные» ограничения в Сочи были сняты еще 23 мая. Вместе с тем остается много непонятного. Как быть с транзитными поездками, если в каждом регионе свой график выхода из самоизоляции? Как и когда можно будет выезжать «диким туристам» без угрозы обсервации? Как смогут обеспечить необходимую социальную дистанцию в салонах самолетов авиаперевозчики и сколько в итоге будет стоить авиабилет? На эти вопросы у представителей туристической отрасли ответа пока нет.

«У многих опасения, что придет вторая волна вируса, что он мутирует, придет какой-то новый вирус, а они куда-то улетят и не смогут оттуда вернуться, и так далее. Это явления массовой психологии, которые уже есть, и быстро они не пройдут. Будет определенный сдвиг: люди, которые могут ездить на собственном личном транспорте, будут предпочитать его как самый безопасный транспорт на все расстояния, куда реально доехать: меньше тысячи километров, а может, и больше. Кто может ехать на своей машине, поедет прежде всего на своей машине», — считает председатель межрегиональной общественной организации «Союз пассажиров» Кирилл Янков.

В более сложной ситуации в сравнении с южными курортами оказался въездной туризм в Сибири, где сезон в принципе не превышает 80–90 дней. По словам эксперта в сфере гостеприимства и туризма по Алтаю Татьяны Сажаевой, при этом пик спроса на отдых в Алтайском крае и Горном Алтае приходится как раз на попавшие под ограничения майские и июньские «федеральные выходные». «Первыми, 8 июня, начнут принимать гостей санатории Белокурихи. Это те, кто имеет медицинскую лицензию. Для остальных — запрет до 22 июня. Сезон лето-2020 с учетом возможного разрешения на работу после 22 июня в два раза короче, от силы полтора месяца остается. Конечно, речь не про круглогодичную Белокуриху и городские гостиницы в Барнауле — у них совсем другой потребитель и другая расчетная плановая загрузка номерного фонда. Читаю официальные оценки, что сезон на Алтае до конца октября. Такого в моей 20-летней практике в туризме не бывало. Но, может, ранняя весна действительно затянется в сухую теплую осень, и сезон станет более продолжительным. Хотя меняющееся потребительское поведение говорит, что даже идеальная погода, а это немаловажный фактор, влияющий на турпоток на Алтае, сезон не увеличит», — рассказала на конференции Татьяна Сажаева. По данным эксперта, в туристической сфере Алтайского края работают порядка 15 тыс. человек, Республики Алтай — около 8,5 тыс. Это не только турагенты и предприниматели, но местные жители, целые села, вовлеченные в сферу гостеприимства, для которых в итоге эти 80 дней «год кормят».

По оценке директора регионального информационно-аналитического центра (РИАЦ) STI Виталия Наумова, в апреле-мае сибирский сегмент туристического рынка даже не пострадал, а просто рухнул. «Турпоток как в выездном, так и во внутреннем туризме был равен нулю. Если посмотреть статистику по крупнейшим авиационным хабам Сибири, в апреле-мае перевозки на зарубежных направлениях тоже были равны нулю, за исключением рейсов по возвращению российских граждан. Выезд был обнулен. На внутренних авиалиниях произошло резкое сокращение маршрутов. Показательные полеты в московском направлении, ключевые для Новосибирска — там пассажиропоток снизился на порядок», — рассказал «Континенту Сибирь» Виталий Наумов. Стагнация, по словам эксперта, привела к тому, что основной работой и турагентов, и туроператоров в этот период стали перенос несостоявшихся туров, перебронирование и работа с претензиями туристов.

Виталий Наумов добавил, что от ограничительных мер пострадал не только классический туризм, но и такие направления, как событийный, деловой и выставочный, детский туризм. «У организаторов летнего отдыха идут вложения в подготовку и инфраструктуру. Как правило, это кредиты. И если они не отбиваются, то это уже близко к краху», — пояснил Виталий Наумов. Серьезный удар получили не столько представители турфирм, хотя им тоже сильно досталось, сколько владельцы отелей и инфраструктурных объектов, особенно в курортных зонах. «В Сибири на 80% это сезонный бизнес, предприятия зарабатывают летом. И если сезон начнется позже, многих это поставит в тяжелое финансовое положение», — сказал эксперт.

Квартальный убыток от связанной с пандемией остановки въездного туризма Ростуризм оценивает в 300 млрд рублей. Как уточнила «Континенту Сибирь» специалист по связям с общественностью сервиса путешествий «Туту.ру» Анастасия Москвина, авиационные перелеты по России, по данным аналитиков, пострадали на 90% в объеме продаж: по России фиксировали всего 10% рейсов от общего объема, а рейсы за рубеж почти полностью приостановлены. Автобусные перевозки упали на 80–85%, железнодорожные — на 80%. Потихоньку оживать рынок перевозок начал лишь со второй половины мая. Убытки туристических агентств пока подсчитываются. «Кризис, связанный с распространением коронавируса, затронул нашу отрасль еще в последнюю декаду января, когда пришла неприятная информация из Китая. Как известно, тропический остров Хайнань — популярное место отдыха у сибиряков. И оно первым и закрылось. Трудности начались уже тогда, в том числе снижение покупательской активности. Но самое неприятное началось, как только о карантине объявила Италия. Азиатские страны среагировали моментально. Сегодня одни страны прекращали выдавать визы, а уже завтра закрывали границы», — рассказала «Континенту Сибирь» директор по развитию ООО «Бюро путешествий «Гран-Тур», создатель своей онлайн-Академии туризма Ольга Тимохина. По ее словам, с этого момента начался настоящий «парад закрытий» стран, в том числе и популярных у сибиряков за счет прямых авиарейсов Таиланда, Вьетнама, Индии и Арабских Эмиратов. После рекомендаций Ростуризма и Роспотребнадзора туроператоры не только сняли все программы, но и начали сомневаться в будущих летних турах.

На правительственном уровне туризм признан одной из сфер, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Новосибирская ассоциация туристских организаций (НАТО) еще до ухода на карантин собрала со всех участников мнения и пожелания и подготовила обращение к властям. Основные вопросы, которые волновали участников рынка, — налоговые послабления, а лучше отмена налогов на время бездействия, а также предложения поддержать туристическую отрасль субсидиями. «Мы сами продумали алгоритм, как рассчитать размер этой субсидии и принцип выдачи. В частности, предложили приравнять ее для ясности к размеру МРОТ. Правда, жалко, что не попросили два МРОТ. Напомнили, что ежегодно в январе подаем в налоговую инспекцию сведения о среднесписочной численности фирмы, а в Пенсионный фонд ежемесячно подаем форму СЗВ-М — почеловечно, это более актуальный вариант. Не знаем, услышали нас или нет, но именно в таком размере и с учетом численности в штате государство оперативно решило этот вопрос. Считаю это реальной поддержкой. Нас бы еще в июне поддержали, потому что речь шла, насколько я помню, о двух месяцах. Но от налогов нас освободили в итоге на весь второй квартал. Может быть, и субсидии тоже в июне получим», — рассказала Ольга Тимохина.

В этой ситуации отрасль может рассчитывать на определенный набор господдержки и преференций, однако главной помощью для бизнеса, по понятным причинам, туроператоры считают возобновление турпотока. Снять карантины в регионах, поддержать финансово перевозчиков и дать туристам возможность без боязни планировать путешествия — обобщают актуальные меры поддержки в сервисе «Туту.ру».

«Каждый турагент и туроператор столкнулись с отменой и переносом туров, требованием клиентов вернуть деньги за нереализованный отдых. Ситуация оказалась настоящим испытанием на прочность, проверкой той самой клиентоориентированности, способности быстро реагировать на нестандартные ситуации, стрессоустойчивости. И все это на фоне большой суммы выпадающих доходов, в преддверии и даже в разгар туристского сезона», — сказала в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» заместитель министра культуры Омской области, курирующая в том числе туристическое направление, Анна Статва. По ее мнению, отрасль сейчас нуждается в первую очередь в восстановлении инфраструктуры: открытии мест размещения туристов, музеев, природных и культурных объектов, разрешениях на организацию туров с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. «Понимаю, что многим придется оперативно перестроить свою деятельность, в том числе и на внутрирегиональный туризм, но самое главное в этой ситуации, на мой взгляд, начать работать, взаимодействовать с клиентами, разрабатывать и реализовывать принципиально новые турпродукты. Начать получать доходы и положительную обратную связь от туристов», — сказала Анна Статва.

Какой будет жизнь туристической отрасли в условиях новой коронавирусной реальности, мнения участников рынка и связанных сфер пока расходятся. Железнодорожные перевозчики полагают, что их положение более выигрышно, чем у коллег-авиаторов. Места в вагонах для социальной дистанции больше, к тому же можно самоизолироваться, выкупив купе. Авиаперевозчики готовы поспорить, напоминая о том, что самолеты оснащены системами рециркуляции воздуха и рассчитывая на подъем бизнес-авиации, учитывая граждан РФ, у которых есть виды на жительство в ЕС и паспорта. Одни представители турфирм прочат всплеск внутреннего туризма, однако их коллеги уверены, что привычка проводить отпуск на заграничных пляжах уже сформирована, и как только будет возможно, туры возобновятся. «Мы делали опрос наших туристов. 80% не хотят путешествовать по России, а готовы ждать открытия заграницы», — сказала Ольга Тимохина. По ее словам, сейчас в профессиональном сообществе операторов туриндустрии идет горячая дискуссия по поводу отраслевого законодательства, которое, по мнению многих участников рынка, устарело.

Некоторые представители туриндустрии высказываются радикально, говоря о том, что закон нужно просто «сносить и писать новый». «Эксперты по-разному оценивают эти перспективы, но изменение туристического законодательства назрело однозначно. И есть мнение, что этим вскоре займутся, но уже с прицелом на развитие внутреннего и въездного туризма, потому что нынешний закон регулирует в основном выездной туризм, а как раз внутренний, скорее, тормозит. Сейчас поднимается вопрос о пересмотре ролей ключевых участников рынка — туроператоров и турагентов через изменение понятийного аппарата в законе. Турагенты пока выступают как вспомогательный элемент при реализации турпродукта, который формируют туроператоры. Туроператоры уже давно в онлайне, но именно во время карантина некоторые объявили о новинках в работе с клиентами», — рассказала Ольга Тимохина. Она добавила, что изменения ждут не только туроператоров, но и турагентов. Их подавляющее большинство сейчас продают только готовые турпакеты туроператоров. У таких турагентств, по мнению эксперта, будущего нет. «Будущее есть у турагентов, которые трансформируются в трэвел-консультантов, станут универсальными туристическими фирмами, которые будут продавать и готовые пакетные туры, и отдельные туруслуги, и информационные услуги. Но многое зависит и от клиентуры самих турагентов. Если у турагентства клиентура ориентирована только на массовый турпродукт и не готова к индивидуальным путешествиям по разным причинам — не хочет, нет средств, то у таких турагентов не будет и работы. То же самое можно спроецировать и на переход с заграничных туров на внутренний туризм», — сказала Ольга Тимохина.

Доля пакетных туров, так называемый классический туризм, в ближайшем будущем сократится, считает директор РИАЦ STI Виталий Наумов. Хотя количественно эти предложения могут какое-то время даже расти, в процентном соотношении их доля будет снижаться. Больше места будут занимать путешествия, организованные самостоятельно или через агентство, способное подобрать услуги по запросу. Соответственно, будет расти онлайн-системы бронирования, вокруг которых будут формироваться новые системы. «Кризис ускорит этот процесс. По сути, агентской станет и та часть туроператорского бизнеса, которая специализируется на динамическом пакетировании. Классический туроперейтинг сохранится лишь в сегменте массового туризма. Говорить о переходе с заграничного туризма на внутренний как о долгосрочном тренде я бы не стал. Это может существовать только в условиях искусственного ограничения выездного туризма. Скорее политика, чем экономика. Для развития же автомобильного туризма в первую очередь нужны качественные и безопасные дороги, а также развитая придорожная инфраструктура. Кризис изменит интересы туристов и повлияет на философию турбизнеса. Должна отреагировать и сама туротрасль, в том числе нуждается в изменениях отраслевой закон», — уверен Виталий Наумов.

В продолжении «диджитализации» туротрасли уверена и Анна Статва. По ее мнению, спросом будут пользоваться только те туры, которые клиент не сможет организовать самостоятельно, поскольку сегмент самостоятельных туристов постоянно растет. Это в свою очередь повысит чувствительность туркомпаний к ожиданиям и потребностям клиентов. «Здесь будет действовать принцип «Все, что не изменяется, обречено на вымирание», — сказала Анна Статва.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.