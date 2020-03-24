Каким будет летний туристический сезон с учетом коронавируса?

Полтора месяца осталось до майских праздников. Многие распланировали поездки на этот период еще в сентябре 2019 года. Но карта распространения коронавируса, который покрывает уже 160 стран мира, вносит свои коррективы в карту туристическую.

С 23 марта Росавиация вводит ограничения на авиаперелеты во Вьетнам, Японию, Турцию, Индонезию и Таиланд. До этого наша страна уже ограничила авиасообщение с ОАЭ, Великобританией и США. Ранее частично закрыли авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией, Китаем. На разных условиях закрыты основные туристические направления. Государства выставляют свои требования для туристов, порой невыполнимые. Так, например, в Таиланд не пустят без медицинской справки, что турист не заражен коронавирусом, выданной не более чем за 72 часа до вылета. Получить ее в России пока невозможно, потому что анализ на COVID-19 не делается просто так, если человек не был в эндемичных странах 14 дней и не контактировал с зараженными. Список стран, куда ограничен въезд иностранных граждан во избежание распространения коронавирусной инфекции есть на сайте Ростуризма. Он ежедневно актуализируется.

Крупнейшие туроператоры объявили об аннулировании туров как минимум до конца апреля. О таком решении объявили Pegas Touristik, Anex Tour, «Библио Глобус» и «TUI Россия». Так, Anex Tour прекращает отправку туристов на зарубежные курорты с 22 марта по 20 апреля, Pegas Touristik — с 23 марта по 20 апреля, «TUI Россия» — с 20 марта по 20 апреля. «Библио Глобус» аннулирует туры на Кипр до 30 апреля, в Чехию — до 17 апреля, Италию — до 28 апреля, в Индию — до 15 апреля, Грецию — до 30 апреля. Также туроператор аннулирует туры в ОАЭ, Таиланд, Тунис, Испанию, Черногорию, Турцию, Танзанию, Болгарию. Туры отменяют без штрафов, но туроператоры предлагают клиентам вместо возврата средств перебронировать их на российские курорты либо на более поздние даты.

Директор туристического агентства «Фламинго-Трэвел» Евгения Егорова при планировании отпуска советует не только изучать онлайн-карту коронавируса, но еще и отслеживать решения правительств тех государств, куда вы хотите полететь. И ни в коем случае не пренебрегать рекомендациями Ростуризма и МИДа. Уже закрыты самые популярные у новосибирцев направления – Таиланд, Вьетнам, Эмираты. «Но есть туристы, которые у меня летят по таким направлениям, как Мальдивы, Доминикана, Куба и Мексика. Все это конечно со стыковками через Москву, но люди не отказываются и не боятся. Никто не запрещал такие туры», — поясняет собеседница «Континента Сибирь». В мае директор «Фламинго-Трэвел» сама летит в Турцию, и уверена, что эта рабочая поездка состоится.

Туристическая отрасль одной из первых приняла на себя удар COVID-19. «Часть туристов мы планово вывозим из тех стран, куда уже не отправляем отдыхающих, Самолеты летят в одну сторону пустыми. Все работает в вывозном режиме», — рассказывает исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристических организаций Светлана Фоменко. Она подчеркивает, что представители туристического бизнеса сегодня ищут возможности договориться со своими клиентами в части возвратов средств за неиспользованные поездки. «Мы сейчас не можем вернуть деньги, потому что их по факту нет. Оператор реализовал их для формирования тура. Они уже заложены и в отели и в перевозки. Сегодня ведется работа по возврату этих депозитов», — поясняет Светлана Фоменко. Она отмечает, что сейчас всем участникам необходимо договариваться. Потому что сложилась беспрецедентная ситуация.

Встал не только выездной туризм, но и внутренний. В России далеко не в полную силу работают средства размещения, закрыты объекты показа, ограничено посещение достопримечательностей. Ни кто же не станет отправлять туристов туда, где им опасно. Сегодня Новосибирские турфирмы уже аннулируют детские туры в Москву и Санкт-Петербург, которые традиционно проходили на весенних каникулах. Сложность в том, что и эти туры покупались по раннему бронированию, еще в сентябре. А значит, деньги давно ушли на оплату расходов. Сейчас идет работа с перевозчиками и отелями по возврату денежных средств. Формально все брони действительны, но нет смысла вести туда детей. Владелец судоходной компании «Нордшип» из Санкт-Петербурга Владимир Вешняков подсчитывает убытки. Он рассказал, что хотя сезон официально стартует уже через месяц, при самых благоприятных прогнозах, речные прогулки по каналам и рекам Санкт-Петербурга они начнут только в июне. «Мы находимся в режиме ожидания. Ситуация с вирусом непредсказуемая, вряд ли кто-то возьмется сегодня делать какие-то прогнозы. Пока исходим из того, что летом будет, по крайней мере, внутренний туризм. Переориентируемся на него. Модель под такой сценарий заложена. Мы считаем, что число внешних туристов сильно сократится, если они вообще останутся, но будет рост внутреннего туризма», — отмечает Владимир Вешняков.

И игроки рынка, и клиенты рассчитывают, что летний сезон все же состоится. Пока зарубежные поездки поставлены на паузу только на ближайший месяц. Все будет зависеть от ситуации с распространением вируса. Совместно с Центробанком правительством России уже разработан ряд мер поддержки туристической отрасли: разрешено не уплачивать налоги, не совершать платежи в инвестиционные, резервные фонды, реструктурируются кредиты.

Скорее всего, из-за сложившейся в мире ситуации, туризм временно переориентируется из выездного на внутренний, и летом беспрецедентно большое количество людей приедут отдыхать на юг России. Это и даст возможность турбизнесу перекрыть те убытки, которые участники отрасли вынужденно несут сейчас.

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