Чем запомнился уходящий 2019-ый год туристической отрасли, как изменяются потребности клиентов, и чего ждать от 2020 года, в интервью «Континенту Сибирь» рассказала директор туристического агентства «Фламинго Трэвел» ЕВГЕНИЯ ЕГОРОВА.

— Евгения, расскажите, какими трендами в сфере туризма ознаменовался 2019 год?

— Главный тренд – это, пожалуй, то, что рынок стал развиваться. Если до этого число направлений и рейсов было ограниченным, даже сокращалось, например, с января по март сняли рейсы авиакомпании Azur air Дубай (ОАЭ), то сейчас, наоборот, рейсы стали добавлять. Это означает, что спрос растет. Ведь туроператоры ставят эти рейсы на основании определенных данных. Рынок вновь стал развиваться, и это не может не радовать. Постоянно работать с одними лишь направлениями – Таиланд либо Турция – не интересно.

Еще один тренд состоит в том, что меняется подход людей к выбору тура. Никого уже не удивишь курортами Паттайи или Пхукета. Турист стал более квалифицированным, необходимо считывать информацию и предлагать ему интересные комбинированные варианты отдыха. Недавно у меня была девушка, для которой мы составили индивидуальный тур по Азии. Она полетела на 4 дня в Гонконг, оттуда на Пхукет, затем вернулась в Бангкок, съездила на Ко Самет, и потом уже домой. Тур получился нестандартный. И это тренд 2019 года — люди идут за эмоциями.

— А что вы можете сказать о внутреннем туризме?

— Он очень хорошо развивается. Правда, по России в основном путешествуют самостоятельно. В интернете много информации об интересных туристических маршрутах нашей страны, есть сайты, массу полезного можно найти в инстаграме. Я и сама с удовольствием путешествую по России. В этом году, например, мы с мужем были в Безенгах, это альпинистский лагерь на границе с Грузией. Потрясающее место.

— Но туры по России люди именно покупают, или все-таки в 100% случаев едут на отдых самостоятельно?

— Да, покупают туры на Байкал, ну и, конечно, топовые – это Сочи и Симферополь в летний период. В этом году, кстати, Сочи — Симферополь вместе обогнали по продажам Турцию. Такой рост внутреннего туризма зафиксирован у нас впервые.

— На ваш взгляд, с чем это связано?

— Стало больше невыездных. К тому же, общий расход на путешествие по России в любом случае меньше, чем в ту же Турцию. Правда, перелеты внутри страны – больная тема. Например, Рим из Новосибирска со стыковкой в Москве стоит 20-22 тысячи рублей, а билет в Минводы — 37 тысяч рублей. Я считаю, что должна быть хоть какая-то поддержка внутри страны. Субсидированные рейсы летом были только на Сочи для лиц до 23 лет, а также женщинам в возрасте от 55 лет, мужчинам от 60.

— А какие направления пользуются наибольшей популярностью у жителей Новосибирска?

— В зимний период из Новосибирска самое популярное направление – Таиланд (Пхукет, Паттайя) и Вьетнам (Нячанг, Муйне). Их никто и никогда не обгонит.

— Да, это привычные всем направления. А какие экзотические туры сегодня предлагают фирмы?

— В США, например. Сейчас очень сложно с визами, но нам удалось сделать ее через Казахстан. Из США есть потрясающие круизы. Один из последних моих клиентов отправился из Флориды в круиз через Венесуллу к потрясающему острову Аруба в Карибском море. Затем они его огибают и возвращаются в США. За круиз на двоих заплатили 217 000 рублей со всеми перелетами. Это достаточно низкая цена. Нам удалось купить дешевые аэрофлотовские билеты со стыковкой в Нью – Йорке.

К сожалению, сейчас очень сложно получить визу в США. У нас выделяется всего 20 мест на подачу документов раз в три месяца. Я запрашивала информацию у коллег из Москвы и Екатеринбурга, так вот, там сегодня вообще нет мест. Принимают документы во Владивостоке, но из-за стоимости авиабилетов, лететь туда невыгодно. Проще податься в Казахстан, Латвию, Литву или Украину. Поэтому теперь все подают документы в Алма-Ате. Для сравнения, в 2008 году я получила визу за два дня.

— Как обстоят дела с визами в Англию?

— Получить визу в Англию несложно. Если есть один шенген, то вероятность того, что дадут визу, практически 100%.

— Еще год назад прошла волна разорения туроператоров. Некоторые туристы не могли вернуться домой. Кто помогает людям, попавшим в неприятную ситуацию заграницей по вине туроператора?

— В этом случае в работу включается такая организация, как Турпомощь. Подобные есть в каждой стране. Когда разорился старейший английский туроператор Thomas Cook Group, туристов, оказавшихся заграницей, возвращался такой же фонд турпомощь, как у нас. Правда, наших соотечественников эта проблема не коснулась. Самое громкое банкротство туроператора в России, это, пожалуй, «Натали Турс» в 2018 году. Я считаю, что все предпосылки к банкротству были у этой компании еще в 2014 году. В этот период я прекратила с ними работать в связи с тем, что они не выписывали билеты. Моих туристов в Шереметьево не посадили на рейс, их билетов, как выяснилось, не существовало. Мы тогда решили ситуацию следующим образом: туристы купили билеты за свой счет, а когда вернулись, компания «Натали Турс» признала свою ошибку и вернула деньги. По-моему, я единственная, кому вернул деньги этот туроператор. Но больше я с ними не сотрудничала. Насколько туроператор добросовестный, становится понятно именно в процессе работы. Когда ты постоянно сотрудничаешь с туроператором, то понимаешь всю его внутреннюю кухню. Насколько быстро проходят платежи, меняют они юрлица или нет. У «Натали Турс» была очень отсталая технически база в плане работы, и возникали проблемы со всеми платежами.

— А с какими туроператорами вы работаете сегодня? Кого считаете надежными?

— Круг значительно сузился. Если мы берем азиатское направление, то самые крупные — это «Пегас туристик» и «Anex tour». У них свои чартерные авиакомпании. Это «Coral» и «Sunmar». Вот эти четыре оператора очень стойкие.

— Какие ассоциации и объединения сейчас работают в отрасли?

— Здесь, в Новосибирске – это НАТО — Новосибирская ассоциация туристических организаций. Кроме того, в вотсапе у нас есть закрытая группа директоров города Новосибирска, в ней 148 участников. Это намного эффективнее. Если с туристом происходит какой-то нестандартный случай, либо появляются новые мошенники, мы все это обсуждаем и совместно находим пути решения.

— Как людям обезопасить себя, покупая туры?

— Очень важно узнавать статус заявки. После бронирования у вас на руках есть номер заявки, Заходите на сайт туроператора вводите номер заявки и там видно – подтверждено, или не подтверждено. Это единственный способ проверки.

— Есть ли конкуренция между Booking и агентствами?

— Можно ездить и так, и так – кому как удобно. Это все зависит от потребителя. Но, например, сколько у меня было расчетов индивидуальных туров по Азии, самые комфортные цены на проживание дает только туроператор. Один и тот же отель на букинге стоит 200 тысяч, а у туроператоров 150-160 тысяч. Существенная разница.

— В чем еще заключаются основные преимущества обращения к фирмам?

— Через фирму экономится время на поиск курорта или отеля. И я считаю, что это самое главное, потому что время – это деньги. Если говорить именно о сайте Booking, то отели здесь часто дороже, чем на Trivago, либо других сайтах. Нередко происходит овербукинг. То есть пишут, что есть места, приходит подтверждение, а по факту их нет. Так было с моими туристами в Мюнхене. Их просто не заселили. Понятно, что в итоге нашли другой отель, связались со службой поддержки Booking, те вернули деньги. Но ситуация была неприятной.

Если брать базовое направление из Новосибирска, например, Турция, Эмираты, Таиланд, Вьетнам, намного дешевле выходит именно у туроператоров. Если рассматривать Европу, то там, да, Booking хорош в плане ценовой политики.

— Ваши прогнозы на 2020 год.

— Самые оптимистичные. Нам поставили продажи туров по новому направлению. Это значит, у туроператоров есть надежда, что рейсы будут заполняться. Мы все рассчитываем на рост в отрасли. Все-таки в прошлом и позапрошлом году были громкие разорения, а 2019 прошел спокойно. Я надеюсь, что в следующем году люди с большим доверием будут относиться к покупкам туров.

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