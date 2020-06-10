Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) проанализировал динамику количества выявленных случаев заболевания COVID-19 в регионах Сибирского федерального округа. Сравнивались два недельных периода: 27 мая — 2 июня и 3-9 июня.

По данным ИЦК две недели подряд динамика роста выявленных случаев инфекции в СФО опережает общероссийские показатели почти вдвое. Так, по состоянию на 27 мая — 2 июня прирост в РФ составил 17%, а среди регионов СФО — 35%. Неделей позже, с 3 по 9 июня, это соотношение осталось практически таким же: в РФ — 15%, по СФО — 29%. При этом процент выявленных случаев коронавируса, пусть медленно, но все же сокращается в Сибирском федеральном округе вслед за общероссийскими показателями.

По данным на 9 июня этот показатель (29%) Сибирского федерального округа, несмотря на сокращение на 6%, остается самым высоким среди российских регионов.

В период с 27 мая по 2 июня самый значительный прирост процента заболевших COVID-19 наблюдался в Иркутской области (68%), в Республике Тыва (53%) и Кемеровской области (37%).

Однако на 9 июня наблюдается совершенно иная картина: самый большой прирост — в Республике Тыва (58%), где с 8 июня введен карантин во всем регионе. Республика Алтай, где произошло несколько масштабных вспышек заболевания — на 2-м месте (43%) и замыкает тройку «антилидеров» по данному показателю — Иркутская область (41%).

На сегодня процент прироста только в одном регионе РФ выше, чем в Туве — это Сахалинская область (62%); и только шесть регионов обгоняют Алтай и Иркутскую область (от 44 до 47%).

При этом за неделю с 3-го по 9-е июня в СФО отмечен самый высокий среди федеральных округов страны прирост выздоровевших — 47%, тогда как в среднем по России этот показатель составляет увеличение на 30% по сравнению с предыдущей неделей.

На первом месте по этой положительной статистике — Иркутская область: 102% (это в 2 раза больше выздоровевших, чем неделю назад). За ней идет Омская область (96% или так же вдвое больше). Замыкает тройку лидеров по данному показателю — Тыва (94%, в 1,9 раза больше).

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