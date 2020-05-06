Маски не спасли новосибирский «Пикниковый рай» от решения суда

Ленинский районный суд Новосибирска приостановил работу базы отдыха «Пикниковый рай», неподалеку от пляжа «Наутилус», продолжавшей принимать посетителей, несмотря на введенные из-за коронавируса ограничения.

Как сообщили в пресс-службе суда, административное производство было возбуждено в отношении руководителя «Пикникового рая», индивидуального предпринимателя Сергея Ковалева. Ему вменили нарушение части второй ст.6.3 КоАП РФ – нарушения при угрозе режима ЧС. В суде пояснили, что, несмотря на введенные из-за пандемиии ограничительные меры, 26 апреля база отдыха продолжала работать.

Сам бизнесмен в ходе судебного процесса оспаривать обвинения не стал. Предприниматель объяснил, что каких-либо мер поддержки от государства он не получил, однако ему нужно расплачиваться с сотрудниками, поставщиками и арендодателем. Кроме того, коммерсант обеспечил своих работников масками и антисептиком. Впрочем, меры предосторожности не спасли «Пикниковый рай» от наказания: 1 мая суд приостановил работу базы отдыха на 11 суток. Напомним, максимальное наказание по этой части статьи КоАП – приостановка работы на 90 суток и штраф до полумиллиона для юрлиц.

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