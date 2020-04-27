360 тысяч масок из новой партии уже развезли по аптекам МП «Новосибирская аптечная сеть», сообщает пресс-центр мэрии.

В аптечную сеть поступило полтора миллиона медицинских масок, на этой же не деле ожидается поставка еще 500 тысяч штук. В новой партии маски стоят дешевле, чем в предыдущей на 8 рублей — в аптеках они будут стоит 32 рубля за штуку. Еще полмиллиона масок поставщик готов поставить в Новосибирскую область в ближайшее время.

Первая партия масок — 330 тысяч штук — поступила в аптеки сети в начале апреля. Продавались они пять штук в одной упаковке. Стоила одна маска из первой партии 40 рублей.

Напомним, сибирские ученые предложили обрабатывать медицинские маски наночастицами серебра.

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