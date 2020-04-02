По мнению ученых, обработка масок препаратом, созданным в ТПУ, позволит увеличить срок их службы.

Препарат на основе наночастиц серебра был разработан учеными Томского политехническог университета совместно со специалистами новосибирского научно-производственного центра «Вектор-Вита» и Национального автономного университета Мексики. Он представляет из себя 20-процентный раствор комплексов наночастиц серебра, стабилизированных полимерными молекулами. Лекарства на основе препарата применяются в ветеринарии для лечения вирусных и бактериальных заболеваний пушных животных, скота, домашних питомцев, например, чумки у собак.

«Наши специфические наночастицы серебра обладают крайне низкой токсичностью, они могут храниться до двух лет», — сказал профессор исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Алексей Пестряков. Его комментарий приводит пресс-служба ТПУ.

По ее данным, препарат на основе наночастиц серебра зарегистрирован и имеет сертификат сырья для пищевой промышленности и производства гигиенических средств и косметики. В Новосибирске, например, на его основе производится косметика с антимикробным действием.

Ученые Томского политехнического университета считают, что препарат может помочь увеличить срок использования медицинских масок и респираторов. Они предлагают пропитывать фильтрующий элемент масок раствором препарата. Исследователи считают, что это позволит сохранять защитные свойства масок или респираторов до нескольких дней, усилит противовирусную защиту.

Напомним, компания SKY LIFT объявила о разработке модели пассажирского лифта с автоматической системой фильтрации воздуха.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.