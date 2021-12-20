Сын депутата Заксобрания Гришунин назначен директором «Новосибирской аптечной сети»

Назначен директор муниципального предприятия «Новосибирская аптечная сеть». Им стал бывший глава ГУП «Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства» Дмитрий Гришунин — сын депутата Заксобрания региона Игоря Гришунина.

Информацию о назначении «Континенту Сибирь» подтвердил сам Дмитрий Гришунин. Он сообщил, что 15 декабря был освобожден от должности директора госучреждения «Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства», а на следующий день, 16 декабря, возглавил муниципальное предприятие «Новосибирская аптечная сеть».

Он выразил надежду, что изменение в руководстве аптечной сети повлечет за собой увеличение товарооборота и потока клиентов муниципального предприятия.

Дмитрий Гришунин — сын председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Законодательного собрания Новосибирской области, депутата Игоря Гришунина.

В 2020 году был назначен директором ГУП Новосибирской области «Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства», ранее работал в следственном управлении Следственного комитета по Новосибирской области в должности замруководителя Железнодорожного межрайонного следственного отдела.

Муниципальное предприятие «Новосибирская аптечная сеть» — одна из крупнейших аптечных сетей города. Согласно сайту сети, в нее входят 90 аптек Новосибирска. Прежний директор «Новосибирской аптечной сети» Марина Кочерова ушла с поста в ноябре. Исполняющим обязанности был назначен Сергей Вычужин.

Напомним, ранее стало известно о том, что бывший заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Ксензов был назначен на должность вице-мэра Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту.