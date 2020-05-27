В регионе продолжается работа по противодействию эпидемии COVID-19 – ежедневно проводится около 3 000 тестов. Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал 27 мая на брифинге в правительстве региона о текущей эпидемиологической ситуации и принимаемых мерах.

«На сегодняшний день у нас 2 397 лабораторно подтвержденных случаев, выписаны 902 человека. Продолжается работа по проведению тестирований, а также по эпидрасследованиям, которые проводятся на межведомственном уровне по каждому случаю заболевания – проводятся опросы, выявляются подробности, – подчеркнул министр. — Цифры подтверждают, что масочный режим необходим для противодействия распространению заболевания – более 70% заболевших не носили маски».

По данным оперштаба на 27 мая в Новосибирской области лабораторно подтверждены за сутки 97 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 11 пациентов выписали с выздоровлением. Всего в регионе зарегистрировано 2 397 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 144 ребенка. 31 пациент скончался, 902 человека выздоровели. В регионе сделано 101 543 теста на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 2 667 жителей региона, 16 180 человек с него сняты.

Минздрав Новосибирской области ежедневно ведет мониторинг наличия средств индивидуальной защиты в каждой медицинской организации. Нормативный расход средств индивидуальной зашиты Минздрав РФ определяет, исходя из максимальной расчетной нагрузки на систему здравоохранения – для Новосибирской области это 31 тысяча костюмов в неделю.

В настоящее время в регионе расход комплектов СИЗ – 2 016 в сутки, 14 112 в неделю. Таким образом, текущего запаса средств индивидуальной защиты в регионе хватит на 42 дня. Дефицита СИЗ для медработников в медицинских организациях, подведомственных минздраву Новосибирской области, при текущей эпидемиологической ситуации нет, а в случае исчерпания запасов в какой-либо медицинской организации министерство здравоохранения региона оперативно принимает решение о перемещении остатков материальных запасов, чтобы недопустить дефицит средств индивидуальной защиты.

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