Сегодня, 13 апреля дня 496 сельских школ Новосибирской области с соблюдением необходимых санитарных норм снова приступили к обучению в очном режиме.

На сегодняшний день 41 468 учащихся начали учиться в очном режиме в 496 школах региона. «Это, в основном, малокомплектные школы, где есть возможность выстроить образовательный процесс с соблюдением необходимой дистанции между учениками и выполнением других необходимых норм», – сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Также по словам министра образования, в регионе вторую неделю продолжается обучение в дистанционном режиме. Сергей Федорчук, говоря о дошкольных учреждениях, отметил, что на сегодняшний день в Новосибирской области работают почти 980 дежурных групп – их посещают 8 656 детей.

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