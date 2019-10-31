Домашние задания – неотъемлемая часть учебного процесса в школе. Однако очень часто объем и содержание заданий таковы, что дети фактически не в состоянии с ними справляться самостоятельно. Если и вы столкнулись с подобной ситуацией, выскажите свою точку зрения — отправьте отзыв в редакцию «Континента Сибирь».

Родители, придя с работы, делают с детьми школьные домашние задания, как правило, заведомо рассчитанные на участие взрослых. В министерстве образования Новосибирской области считают эту ситуацию нормальной, о чем сообщил в интервью корреспонденту «Континента Сибирь» министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. Кажется ли это нормальным вам, и почему детей должны учить родители, если миллиарды рублей выделяются из налогов на зарплату учителям?

Если вы готовы рассказать, сколько времени и сил вам приходится тратить на домашние задания ваших детей, вы можете позвонить в рабочее время на номер +79231855318 или оставить сообщение по адресу news@sibpress.ru. Журналист «Континента Сибирь» Марина Цурмаст запишет ваш комментарий, который станет частью будущей публикации.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.