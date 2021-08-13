В ходе общения с представителями прессы, заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов сообщил, сколько ещё школьных зданий планируется сдать в эксплуатацию в 2021 году.

Двенадцать новых школ, рассчитанных на 9,6 тысяч детей, были введены в строй в Новосибирской области за 2019-2020 годы. Ещё три школы, с проектной мощностью в 3 тысячи мест правительство региона рассчитывает сдать в эксплуатацию до конца текущего года. На строительство школ будет направлено более 3,5 млрд. рублей, из которых более 2,5 млрд. рублей должен выделить бюджет Новосибирской области.

Ожидается, что в 2021 году новая школа на 750 мест появится в Болотнинском районе Новосибирской области, а на 1100 мест – в Верх-Туле. Ещё одно школьное здание на 1100 учеников должно принять учащихся на ул. Немыткина в областном центре.

«В 2019-2020 годах завершено строительство и введено в эксплуатацию 12 школ проектной мощностью 9651 место. На данные цели в 2019-2020 годах направлены средства в объеме порядка 7,4 млрд рублей, в том числе более 4,4 млрд рублей из областного бюджета. В 2021 году планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию ещё три школы проектной мощностью 2950 мест», – подчеркнул заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

Сергей Нелюбов также добавил, что строительство новых школ в регионе ведётся в рамках реализации нацпроектов «Образование», «Жилье и городская среда», а также утвержденной правительством региона государственной программы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области».

Напоминаем читателям, что ранее министерством цифрового развития и связи Новосибирской области был запущен специальный чат-бот по вопросам медицинского консультирования.