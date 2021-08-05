5 августа заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов рассказал о выплатах на детей от 3 до 7 лет и пакете из других мер государственной поддержки, ожидающих детей Новосибирской области в текущем году.

В Новосибирской области около 400 тысяч семей с детьми получают дополнительные меры социальной поддержки на более чем 500 тысяч детей и объём средств на соцподдержку увеличивается. Так, в 2021 году объем средств на поддержку граждан по линии министерства труда и социального развития региона увеличен на 7,4 млрд рублей и составил почти 39 млрд. рублей, на поддержку семей с детьми в 2021 году объём средств увеличен на 9,3 млрд. рублей и составил более 27 млрд. рублей.

«В регионе оказывается поддержка 400 тысячам семей, воспитывающим более 500 тысяч детей, в том числе 33 тысячи многодетных семей и 6,7 тысяч семей с детьми-инвалидами также получают различные выплаты. В 2021 году объем средств на поддержку граждан по линии минтруда и соцразвития увеличен с 31,5 млрд рублей до 38,9 млрд рублей, в том числе на поддержку семей с детьми – с 18,4 млрд до 27,7 млрд рублей. В целях стимулирования рождения и воспитания детей в семьях в Новосибирской области реализуется комплекс мер финансовой поддержки семей. На сегодняшний день в Новосибирской области предоставляются 27 различных выплат и пособий семьям, воспитывающим детей. Это и федеральные, и региональные меры поддержки семей с детьми. Одной из новых мер являются выплаты для подготовки детей к школе – по поручению Президента РФ с 1 августа на одного ребенка выплачивается 10 тысяч рублей. Выплаты уже начались, их получили уже более 270 тысяч семей Новосибирской области», – рассказал Сергей Нелюбов.

Перечисляя конкретные инициативы властей, заместитель губернатора Новосибирской области напомнил, что сегодня семьи с детьми имеют право на целый ряд выплат. В их числе ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячная выплата на третьего ребенка или последующих детей. Последняя выплачивается до достижения ребёнком возраста трёх лет в размере прожиточного минимума. Из бюджета области, от рождения ребёнка и до достижения им трёхлетнего возраста, выплачивается дополнительное пособие.

Также семьями могут быть получены единовременная денежная выплата взамен земельного участка для индивидуального жилищного строительства, выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет и другие социальные выплаты.

В числе других льгот, предоставляемых в Новосибирской области детям, Сергей Нелюбов упомянул бесплатное горячее питание для школьников начальных классов, которое предоставляется более чем 150 тысячам учеников и областной семейный капитал, который может быть использован на погашение ипотеки, ремонт жилья, улучшение жилищных условий, приобретение автотранспорта и сельхозоборудования, а также обучение детей.

Адресная поддержка семей осуществляется путём заключения с ними «социальных контрактов». В 2021 году с учетом выделенных федеральных средств заключено уже более 6 тысяч таких контрактов с отдельными семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

Сергей Нелюбов подчеркнул, что основной акцент любой меры социальной поддержки семей делается на помощи семьям с детьми – это поддержка многодетных, молодых семей, а также тех, в которых проживают дети-инвалиды, помощь при подготовке детей к школе и другие направления. Реализация мер соцподдержки находится на особом контроле региональных властей.