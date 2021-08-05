Медицинский цифровой помощник готов помогать жителям Новосибирской области круглосуточно и семь дней в неделю. Воспользоваться помощью робота-консультанта можно будет в мессенджере Telegram.

Чат-бот позволяет в режиме 24/7 получить необходимую информацию буквально за 1-2 минуты, минуя ожидание ответа оператора на линии. Жители региона могут самостоятельно вызвать врача на дом, записаться к необходимому специалисту на прием или на вакцинацию, уточнить параметры существующей записи, отменить посещение в медицинское учреждение, а также воспользоваться консультационным сервисом, например, узнать, как прикрепиться к поликлинике, получить полис ОМС и пр.

Специальный чат-бот по вопросам медицинского консультирования запущен министерством цифрового развития и связи Новосибирской области. Начать общение с цифровым роботом можно здесь. Также ссылка на чат с ним размещена на сайте antivirus.nso.ru.

Цифровой робот не вступает в диалог первым и не отвлекает разговорами на сторонние темы. Для начала диалога с ним, пользователю нужно лишь отправить чат-боту любое текстовое сообщение. Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области сообщает, что в диалогах с роботом выполняются протоколы безопасности личных данных пациента, благодаря которым обращение остаётся полностью конфиденциальным.

Ранее «Континент Сибирь» уже сообщал о внедрении ряда медицинских цифровых сервисов, призванных облегчить жизнь жителей Новосибирской области в период пандемии коронавирусной инфекции.