В международном аэропорту Толмачёво создать большой музей под открытым небом, в котором будут представлены модели самолётов и аэропортовой техники.

Руководство новосибирского международного аэропорта Толмачёво имени А.И. Покрышкина рассматривает возможность организации на территории воздушной гавани музея под открытым небом. Предполагается, что экспонатами музея станут модели самолетов и аэропортовой техники.

Окончательной разработкой проекта займутся специалисты архитектурного бюро «Спектрум», а изложить своё видение архитектуры музея руководство аэропорта Толмачёво и архитектурного бюро предложило студентам Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д. Крячкова (НГАУДИ).

Соответствующий архитектурный конкурс среди студентов был организован в мае 2021 года. По его условиям в студенческих проектах было необходимо предусмотреть возможность установки на площадке музея быстровозводимых конструкций малого веса. Участие в проекте приняли учащееся НГУАДИ 3-4 курсов.

6 августа в большом зале НГУАДИ состоялось награждение победителей конкурса. Ими стали студентки Анна Юрьевна Петрова, Виктория Андреевна Дашкова и Екатерина Вячеславовна Прокопенко, занявшие 1, 2 и 3 места, соответственно. Победительницы конкурса получили единовременные денежные выплаты и стипендии от ГК «Спектрум», а элементы их работ будут использованы при создании окончательного проекта музея в аэропорту имени А.И. Покрышкина.

Напоминаем читателям, что аэропорт Толмачёво регулярно участвует в различных культурных проектах. Так, с 16 июня по 16 августа в воздушной гавани можно увидеть выставку монет «Сибирь в золотых и серебряных монетах Банка России», а с 12 июля ещё и экспозицию полотен выдающихся живописцев «Открой мир искусства».