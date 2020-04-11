Региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Николай Мамулат подал заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России». Он попытается вернуться на городской округ в Дзержинском районе, который сейчас представляет застройщик Олег Мирошников.

Как и прогнозировал «Континент Сибирь», единоросс Николай Мамулат подал заявку на праймериз ЕР в Законодательное собрание Новосибирской области по 20 округу (Дзержинский район Новосибирска). Больше никто пока по этой территории на предварительное голосование не выдвинулся. В действующем созыве округ представляет в региональном парламенте застройщик Олег Мирошников. В 2015 году он выиграл праймериз. Его тогда ЕР и выдвинула на выборы. «Континент Сибирь» предполагал, что в 2020 году «Единая Россия» может не поддержать Мирошникова.

Мамулат был областным депутатом с 2000 по 2015 годы, руководил комитетом по социальной политике. В 2016 году предпринял неудачную попытку вернуться в Заксобрание на довыборах по округу № 3 (Куйбышевский и Северный районы Новосибирской области). В 2019 году возглавил аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирский области.

Около года назад «Континент Сибирь» сообщал, что на округе в Дзержинском районе кампанию вел Александр Мамулат, сын Николая Мамулата. Но высока вероятность, что он отказался от планов баллотироваться в депутаты.

Праймериз ЕР пройдут в формате электронного голосования в конце мая. Масштабная избирательная кампания в Новосибирской области запланирована на сентябрь 2020, в том числе, выборы в горсовет Новосибирска и в региональный парламент.

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