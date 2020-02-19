Николай МАМУЛАТ год возглавляет аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области. В интервью «Континенту Сибирь» он рассуждает о сильной власти и перспективах снижения административного и силового давления на бизнес. Омбудсмен также рассказывает: планирует ли возвращаться к депутатской деятельности, и как скоро.

— Прошел год с вашего избрания бизнес-омбудсменом Новосибирской области. До этого вы 15 лет были депутатом Законодательного собрания. Насколько этот опыт полезен в нынешнем статусе?

— Практически весь мой жизненный опыт так или иначе связан с моей нынешней работой в должности бизнес-омбудсмена. Более 20 лет я вел предпринимательскую деятельность, поэтому изнутри знаю проблемы, подводные камни и трудности, с которыми бизнесменам приходится сталкиваться на практике. Как депутат регионального Законодательного Собрания я решал вопросы избирателей: ко мне приходили и социально незащищенные граждане, и коллективы, и предприниматели, которые работали на моем округе. Я знаю, что такое оперативное реагирование на поставленные вопросы, продвижение важных инициатив. Правозащитная деятельность требует активного взаимодействия со всеми ветвями власти, тесного контакта с представителями общественных институтов. Поэтому я в полной мере могу говорить, что стою на защите прав предпринимателей.

— «Континент Сибирь» в прошлом году запустил проект «ТрансфЕР». Один из вопросов, которые мы задаем его участникам: какая партия, с вашей точки зрения, лучше всего выражает интересы предпринимательского сообщества? Что бы вы сказали сейчас, в вашем нынешнем статусе?

— Меня часто об этом спрашивают. В нашей области в сфере среднего и малого бизнеса заняты примерно 40% трудоспособного населения (в среднем по России — 25%). Это активная категория избирателей, для которых важно стабильное развитие, четкие и понятные правила игры. Я не эксперт в электоральных предпочтениях. Но думаю, что население голосует за партию, которая реально что-то делает: развивает инфраструктуру, поддерживает молодежь, семью, отстаивает интересы страны и ее жителей, а также несет ответственность за принятые — порой непопулярные — решения. Как это преподносится, как это воспринимают — отдельный разговор. Откровенно говоря, я не знаю: занимала бы Россия передовые места, добилась бы уважения на мировой арене, если бы страной руководил другой лидер или другая партия? Это все делает сильная власть. Когда люди приходят на выборы, они зачастую задаются вопросом: а за кого, кроме «Единой России», голосовать?

— Может быть, стоит привести особенно яркие примеры, чтобы показать, как ЕР сегодня заботится именно об интересах предпринимательского сообщества?

— Сегодня последовательно выстраивается единая вертикаль защиты прав предпринимателей. На законодательном уровне появляются дополнительные гарантии для бизнеса. Так, в конце прошлого года президент внес в Государственную Думу проект закона для преодоления наметившейся тенденции — формально применять в отношении предпринимателей статью 210 Уголовного кодекса РФ и обходить запрет на заключение предпринимателей под стражу. Кроме того, появилась ответственность за незаконное возбуждение уголовного дела в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности. Сейчас четко определен статус подозреваемых и обвиняемых по «экономическим» преступлениям.

— Мы уже говорили с вами в предыдущем интервью о таком явлении как давление на бизнес через силовые структуры? Обстановка улучшается в этом направлении или мы из года в год так и будем обсуждать эту тему?

— Как раз те инициативы, о которых мы говорили, снижают давление на бизнес. Это заметно даже из статистики обращений в аппарат уполномоченного — количество жалоб с каждым годом падает. Конечно, всегда существует человеческий фактор, не все можно запретить. Но со временем информационное поле становится более открытым, вокруг бизнеса создается общественная инфраструктура, все это помогает бороться с такими негативными явлениями.

Например, в 2019 году деловое сообщество вместе с властями запустили в работу онлайн-платформу «ЗаБизнес.рф». Через нее любой предприниматель может подать жалобу на силовое давление. Это воплощение инициативы президента РФ, в реализации которой участвовал институт бизнес-омбудсмена: специальная цифровая система позволяет предпринимателям не только сделать публичной информацию о давлении на бизнес, но и разобраться по существу.

Безусловно, снижение административного давления – одна из наших приоритетных задач. Есть жалобы по линии контрольно-надзорной деятельности. Например, в торговый центр «Восток» пожарные ходили как на работу. С одной стороны, контролирующие органы не имеют права игнорировать запросы и вынуждены снова и снова выезжать на проверки. С другой стороны, не исключено, что порой за жалобами может стоять конкурентная борьба. Лично я в такой ситуации при разговоре с предпринимателями всегда обращаю их внимание на то, что за клиента нужно бороться цивилизованно.

— То есть ничего нельзя сделать с давлением на бизнес через определенные структуры, органы?

— Можно, и мы делаем. Наши специалисты присутствуют при проверках, контролируют, чтобы они проходили с разрешения прокуратуры, в соответствии с планом, чтобы соблюдался закон. Мы видим, что появляется много инициатив, которые направлены на поддержку и улучшение условий ведения бизнеса: реформа контрольно-надзорной деятельности, внедрение риск-ориентированного подхода, чек-листов, «надзорные каникулы», «регуляторная гильотина».

Я раньше тоже употреблял выражение «карательные органы». Сейчас поменял мнение, потому что моя работа и работа аппарата идет в тесном взаимодействии с контрольно-надзорными органами федерального и регионального уровня. Мы вместе ищем пути решения в целях соблюдения интересов государства, бизнеса и общества. Стремимся к тому, чтобы повысилась эффективность контроля и было снято излишнее регулирование.

— По вашей оценке, нет ли в Совете депутатов Новосибирска и Законодательном собрании Новосибирской области дефицита с точки зрения защиты интересов того или иного сегмента бизнеса? Со строительным лобби все в порядке. Какая сфера недостаточно представлена в депутатском корпусе?

— Самое главное, чтобы во власть шли люди компетентные, с опытом. Те, кто добились успеха в своей сфере деятельности. Я считаю, что в Заксобрании, в Совете депутатов должны быть представители интересов бизнес-сообщества в целом. Это важно, потому что вопросы по предпринимательской деятельности возникают практически на каждой сессии. От делового и инвестиционного климата зависит социально-экономическое развитие региона.

В Новосибирской области развиты общественные институты, которые ориентируются на защиту прав субъектов предпринимательской деятельности. Вполне возможно, кто-то из них будет представлять интересы бизнеса. В депутатском корпусе должны быть разные люди — и от делового сообщества, и от социальной сферы и так далее.

— Можно ли предположить, что вы снова пойдете на выборы? В этом году формируется новый состав Заксобрания.

— Я уже говорил: моими главными задачами были и остаются – защита прав и законных интересов граждан различных категорий. Кроме того, одного желания недостаточно. Для меня большое значение имеет совокупность мнения общественности: объединений граждан, ТОСов, ветеранских организаций, актива предприятий, профсоюзов, партийной организации и так далее. Мне важно знать, считают ли люди, что я буду более полезен именно в этом статусе. Тогда можно будет задуматься о принятии такого серьезного и важного решения.

Конечно, у меня есть идеи: что нужно и можно изменить законодательно в сфере предпринимательской деятельности, социально-экономического развития территории. Хотелось бы воплотить эти замыслы для улучшения качества жизни граждан. Многие заявители и сейчас приходят в аппарат уполномоченного, так как знают меня по работе в Законодательном собрании. Если эта совокупность мнений объединится, тогда да, пойду.

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