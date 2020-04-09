В СО РАН создадут центр по борьбе с острыми вирусными инфекциями

В Сибирском отделении РАН создается центр компетенций по борьбе с острыми вирусными инфекциями.

О создании центра на проходящем общем собрании отделения сообщил председатель СО РАН, академик Валентин Пармон. Деталей проекта он не раскрыл, уточнив, что центр станет «очень серьезным альянсом химиков, медиков, биологов и вирусологов». Также Валентин Пармон рассказал о том, что специалисты отделения направили председателю правительства РФ пакет предложений по борьбе с коронавирусом. «Предложения от сибирского макрорегиона, не только научных институтов, но и бизнеса, связанного с медициной, по тем разработкам, которые могут уже использоваться», — сказал председатель СО РАН.

Напомним, в конце марта текущего года в СО РАН была создана межведомственная рабочая группа по коронавирусной инфекции COVID-19, которую возглавил заместитель председателя отделения Михаил Воевода. На первом заседании рабочей группы был сформирован пакет разработок, который может быть подвергнут ускоренному трансферу, «технологическому лифту», в промышленность.

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