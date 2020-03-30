Соблюдение новосибирскими бизнесменами карантина проверят прокуроры

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о готовности привлечь прокуратуру и трудовую инспекцию к контролю за соблюдением работодателями мер по противодействию коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, в первый день объявленной нерабочей недели, 30 марта глава региона провел оперативное совещание, в ходе которого обсуждались, в том числе, карантинные мероприятия. Напомним, в конце минувшей недели Андрей Травников подписал постановление, регламентирующее работу бизнеса в условиях коронавируса. По словам губернатора, несмотря на рекомендации президента России и областных властей, далеко не все коммерсанты, в первую очередь розничная торговля, приостановили работу предприятий или перевели их в режим дистанционной работы. «Несмотря на все эти сложности, мы считаем, что более сложным и страшным будущим может стать то настоящее, которое сегодня можно наблюдать в Италии, в Испании, в Нью-Йорке. Не хотелось бы, чтобы через несколько недель нам пришлось решать такие задачи. Еще раз призываю всех руководителей, всех предпринимателей – обеспечить карантинные мероприятия, как минимум – в течение этой недели», — сказал глава региона. Андрей Травников попросил подключиться к выявлению нерадивых работодателей прокуратуру и трудовую инспекцию.

Сейчас для оперативного реагирования на нарушения со стороны работодателей в Новосибирской области начала работать горячая линия по нарушениям трудовых прав граждан в период нерабочей недели. «Телефон горячей линии министерства труда и социального развития Новосибирской области принимает обращения жителей региона о нарушениях работодателями Указа Президента РФ о нерабочих днях. В случае нарушения работодателями Указа Президента Российской Федерации жители Новосибирской области могут сообщить об этом по телефону горячей линии министерства труда и социального развития Новосибирской области 8-800-100-0082», — пояснили в пресс-службе регионального правительства. После получения информации, минтруда направит данные о нарушениях в государственную инспекцию труда и органы прокурорского надзора.

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