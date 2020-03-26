Информационное пространство захватила пандемия коронавируса, на фоне которой разворачивается экономический кризис. Региональные политики и эксперты уверены: общемировые потрясения ощутимо скажутся на повестке и результатах избирательной кампании в Новосибирской области. Быстро меняющаяся реальность ставит перед партиями новые задачи, а рост протестных и антиэлитных настроений может сильно изменить расстановку сил на политической арене региона.

До выборов депутатов Новосибирского городского совета и областного Законодательного собрания в Новосибирской области остается около полугода. Во многом сейчас после «перенарезки» уже понятна конфигурация новых 50 избирательных округов городского совета. Об этом ранее писал «Континент Сибирь». Часть потенциальных кандидатов уже продемонстрировали свои политические амбиции, завесив округа плакатами или баннерами с собственными фото. Однако информационная и политическая повестка внезапно изменилась, оставив попытки политического фальшстарта без внимания жителей. В последние недели она связана исключительно с пандемией, обвалом рубля и мрачными экономическими прогнозами. Вместе с градусом тревожных сообщений, возрастает градус поляризации общества.

Депутат законодательного собрания Новосибирской области Александр Аксёненко уверен, что в условиях ежедневно меняющейся реальности выиграют именно те, кто сумеет быстро выстроить новые коммуникации, перейти из офлайна в онлайн, оцифровать большинство процессов. И это касается как бизнеса, так и политических партий.

«Сегодняшняя ситуация, когда все вынуждены уйти на карантин, в самоизоляцию, полностью перекраивает планы. Причем, как бизнеса, так и политиков. Те, кто эволюционирует, идет в ногу со временем, тот и будет в выигрыше. Сейчас «Справедливая Россия» в Новосибирской области переходит на цифровую площадку. Мы готовим проект, платформу, которая позволит перевести часть наших активностей в офлайн. Мы редуплицируем партийные процессы, создадим новую политическую матрицу. Это будет совершенно прорывной проект накануне выборов», – рассказал Александр Аксёненко.

Проект «Справедливой России» в Новосибирске получит название «Человек против системы». Предполагается, что его участники смогут заявить о себе, задать вопросы к действующей власти и предложить свои пути решения назревших проблем. Часть этого проекта будет реализована в онлайне, а часть пройдет в офлайн-режиме.

Еще один тренд нового времени, по словам Александра Аксененко, в ином подходе к формированию команды партии, которая будет участвовать в предстоящей избирательной кампании.

«Если раньше на выборы шли те, кого согласовала партия, сейчас партия выдвинет тех, кого поддержат люди. Это в том числе связано со сложившимися высокими антиэлитными настроениями. Сегодня в обществе существует ощутимый запрос на искренность, честность и открытость. Людям надоела фальшь и пыльные лозунги. Они хотят видеть своих кандидатов, кандидатов из народа», – добавил депутат ЗС, уточнив, что проект «Человек против системы» станет региональной политической «фабрикой звезд», аналогов которой в данный момент нет.

Директор «Института политики и технологий» Татьяна Косачева считает, что появление новых лиц в новосибирском региональном отделении «Справедливой России» после запуска проекта «Человек против системы» решит часть стратегических задач партии.

«Во-первых, эсеры привлекут часть ресурсных, с точки зрения общественной поддержки кандидатов на выборы. Во-вторых, на фоне внутриэлитных договоренностей у избирателя сформировалась высокая усталость от большинства действующих политиков, которые избираются не первый срок подряд. Ощущается угроза безальтернативных выборов, когда депутатские мандаты раздадут всё тем же лицам. Если будет пройдена черта, у избирателей изменится мотив для голосования. Люди будут голосовать не за кого-либо, а против предложенных обстоятельств. И те силы, которые верно используют этот тренд, окажутся в выигрыше», – считает Татьяна Косачева.

Политолог Владимир Леонтьев отмечает, что переход в онлайн – жизненная необходимость для современных политиков. И IT-инструменты многие уже активно используются. «В 2005 году было совершенно иное отношение к эффективности интернета во время избирательных кампаний. Сейчас ситуация кардинально изменилась. А в этом году ее обострил коронавирус. Ход хороший, но акцентировать внимание лишь на нем не стоит. Успешен будет тот, кто сумеет подстроиться под ситуацию, сохранить баланс», – говорит Леонтьев.

Креативный директор креативного агентства 2head Константин Шапиро уверен, что независимо от того, есть пандемия или нет, люди готовы массово переключиться на IT сервисы, если те станут удобной альтернативой оффлайн-процессам. Так, например, стало с госуслугами, приложениями для онлайн-оплаты. «С другой стороны, это переключение никогда не происходит быстро, так что текущий вынужденный переход с офлайн на онлайн в сфере реализации политических проектов – это хороший старт для онлайн платформы. Сервис должен доказать свою полезность и состоятельность в «мирное время»», – считает эксперт.

Он согласен с Леонтьевым в том, что еще буквально пять лет назад никто не верил в эффективность и необходимость инстаграмма, смартфонов и интернета. «На текущий момент смартфон буквально дополняет современного человека, от homo sapiens мы перешли к homo augmented, дополненному человеку. В определенном смысле сейчас мы все киборги, смартфон – часть нашего тела. Люди не только потребляют, но и создают при помощи смартфонов и компьютеров. User Generated Content, например сейчас наиболее развитый и динамичный сегмент информационного рынка. Сейчас важно от трансляции информации переходить к вовлечению», – добавил Шапиро.

Политтехнолог Михаил Пальчик уверен, что эсеры на выборах в региональное заксобрание могут получить от 15 до 20%, если будут придерживаться антиистеблишментской риторики и продолжать курс «левее левых».

«Сейчас «Справедливая Россия», пожалуй, единственная партия в регионе, которая содержательно выступает в протестном контексте, сместив, тем самым КПРФ. В феврале справороссы провели партийную акцию «Убирай или убирайся» и потребовали от мэра-коммуниста Анатолия Локтя качественной уборки снега на улицах. Акция активно обсуждалась в социальных сетях. Понятно, что после безальтернативных выборов мэра, чьей работой многие недовольны, протестные настроения в городе нарастают. И если партия будет придерживаться выбранной риторики, велика вероятность превзойти результаты 2010 года, когда справороссы вышли на 3 место, набрав 16,24 % и 2015 года, когда те получили 10,65%», – резюмировал Михаил Пальчик.

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