Новая схема одномандатных округов в горсовет Новосибирска практически готова. У кого была возможность повлиять на очертания будущих предвыборных территорий? Как «карта» влияет на внутрипартийный климат? Ответы на «популярные» вопросы о «перенарезке» в материале корреспондента «Континент Сибирь».

Кто видел «карту»?

16 марта прошло заседание городской избирательной комиссии, на котором принято решение об определении новой схемы одномандатных округов перед выборами в Совет депутатов Новосибирска. Напомним, месяц назад горсовет поменял правила выборов в Новосибирске – следующий созыв формируется из 50 одномандатников. В 2015 году 40 человек избирались по округам, 10 – по спискам.

Как сообщила «Континенту Сибирь» председатель горизбиркома Тамара Краткая, в составе комиссии есть представители всех фракций. По ее словам, после заседания по вопросу новой схемы округов копию документа взяли ЛДПР, КПРФ и «Единая Россия». Есть «карта» и в распоряжении «Континента Сибирь».

Но собеседники редакции из числа действующих депутатов уверяют, что схему (по крайней мере, к утру 19 марта) видели еще не все заинтересованные лица. Речь не об «основных» выдвиженцах от ЕР – члены фракции заранее направили партийному руководству свои предложения. С большинством из тех, кого ЕР поддержит на выборах, уже прошли встречи и беседы о территории будущей кампании.

Некоторые из будущих кандидатов в горсовете от разных политических сил сказали корреспонденту, что получили доступ к информации через избирком или «личные контакты». Представитель штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко отметил, что схему не видел. «Нам и не к спеху. Понимаю, что для действующих депутатов критичен дефицит информации. Мы же готовимся к общегородской кампании, коалиция планирует закрывать все 50 округов. Не вижу причин беспокоиться о «перенарезке», сомневаюсь, что есть способы осложнить нам задачу по ведению кампании», – говорит экс-кандидат в мэры Новосибирска на выборах в 2019 году.

Окончательная версия?

Собеседники «Континента Сибирь» отмечают, что последние месяцы по рукам ходили четыре различные версии округов. Но и решение избиркома от 16 марта – это не официальная карта. «Схема может претерпеть изменения. Закон дает право депутатам вносить поправки до ее утверждения на сессии», – рассказывает Тамара Краткая.

С учетом всех поправок, юридическую силу документ должен получить к 10 апреля. Не исключено, что потребуется внеочередное собрание депутатов. На данный момент тему «перенарезки» еще не обсуждали члены профильной комиссии горсовета, которая вносит вопрос в повестку сессии.

Эксперты из ЕР уверены, что карта окончательная, если говорить именно об округах, принципиальных для руководства этой партии. Некоторые из представителей КПРФ еще рассчитывают обсудить «перенарезку» с главой межрегионального координационного совета ЕР по Сибирскому федеральному округу Виктором Игнатовым. В ЕР не исключают, что отдельные коммунисты воспользуются возможностью вносить поправки, когда схема официально поступит в горсовет. Для ее утверждения на сессии требуется лишь простое большинство. Для сравнения: при отмене партийных списков нужно было не менее 2/3 голосов всего депутатского корпуса, но операция прошла успешно – вероятно, не без предварительных обсуждений очертаний будущей карты с теми, кто проголосовал «за» переход к мажоритарной системе.

Есть не затронутые «перенарезкой» участки?

В новом созыве станет на 10 одномандатных округов больше, они «разбросаны» по всем районам. Прежнее количество избирательных территорий сохранил только Советский район, там остается четыре округа. Но и их границы, по словам Тамары Краткой, претерпели изменения, так как превращение сорока старых одномандатных округов в пятьдесят влечет сокращение численности избирателей. Председатель горизбиркома подчеркнула, что максимально сохранили свои очертания примерно 22 округа. «На один мандат в среднем приходится 23 796 человек. В Ленинском районе создано 3 дополнительных округа, в Октябрьском – 2, в остальных по одному. Стоит уточнить, что Центральный округ включает три района, на их территории в общем появляется одна дополнительная избирательная территория», – говорит Тамара Краткая.

Один из депутатов отметил в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь», что с его точки зрения речи о кардинальной «перенарезке» территорий в 90% случаев не идет. Разве что Валерию Науменко из КПРФ, если ничего не изменится, предстоит избираться фактически на новом для него округе. Однако смена расклада задевает и других членов коммунистической фракции, даже если речь идет о паре «прирезанных» или «отрезанных» участковых избирательных комиссиях (УИКах).

Председатель новосибирского отделения «Яблока» (по факту на 19 марта. 20 марта партия рассматривает вопрос об ее исключении из «Яблока») Светлана Каверзина собирается выдвигаться в горсовет в Советском районе. Она рассказала «Континенту Сибирь», что по ее впечатлениям, почти не тронута территория, где баллотируется независимый депутат Наталья Пинус. У нее «отрезали» один маленький УИК. На остальных округах района достаточно серьезные изменения. Но я не сомневаюсь, что они в интересах действующих депутатов-единороссов. На мои планы выдвигаться «перенарезка» не повлияла, проблем мне не создает. Шлюз как был якорной для меня территорией, так и остался, сдвинулся немного в сторону ОбьГЭСа. Но некоторым кандидатам дефицит информации по будущему раскладу, безусловно, усложнял положение. Без понимания границ округа им приходилось закидывать весь район агитматериалами. Это дорогое удовольствие», – рассуждает Светлана Каверзина.

Чьи интересы учтены?

В первую очередь, речь идет об основных кандидатах от «Единой России». Они использовали ситуацию, чтобы избавиться от «неудобных» участков, где бренд ЕР для выдвиженцев партии становится балластом. Некоторые из таких «неблагополучных» территорий превратились в новые округа.

При этом есть единороссы, которым обновленная карта может осложнить кампанию. Если, конечно, они еще выиграют праймериз, чтобы выдвинуться от ЕР. Например, шансы депутата и руководителя отделения в Советском районе Ирины Путинцевой выглядят не очень убедительно.

«Перенарезка» в городе не понравилась некоторым коммунистам, которые представляют партию в Заксобрании. Региональные парламентарии стараются работать в связке с коллегами из горсовета, если их округа накладываются. Например, Центральный район по этому принципу называют коммунистическим.

«Континент Сибирь» уже писал, что перемены накануне выборов катализируют напряжение в обкоме КПРФ. Масла в огонь может добавить личное впечатление отдельных товарищей, что руководство партийного штаба не прикладывает достаточных усилий для отстаивания интересов тех или иных своих кандидатов. Так, некоторым из них пришлось задействовать собственные каналы, чтобы хотя бы попытаться принять участие в разработке новой карты.

По ощущениям собеседников редакции из разных партийных структур, новые расклады не создают дополнительные трудности лично для руководителя избирательного штаба коммунистов, лидера фракции КПРФ в горсовете Рената Сулейманова. Эксперты имеют в виду в том числе пакетные соглашения, которые отдельных коммунистов избавляют от серьезных соперников. Если такие соглашения достигнуты, не всегда важно, как «перекраивается» округ.

Но есть и «острые» территории, которые требуют наиболее пристального внимания партийных руководителей. Например, округ коммуниста Ивана Конобеева в Калининском районе попадает в зону интересов ЛДПР. Эта политическая сила настроена наращивать свое присутствие в представительных органах в ожидании кампании в Госдуму. По информации «Континента Сибирь», партия «выбивает» себе как минимум еще один округ в Дзержинском районе. Плюс к тому, что уже есть в Совете депутатов: в 2015 году на округе №2 выиграл Евгений Лебедев. (Леонид Рыбин прошел по партспискам, возможно, от ЛДПР больше не будет выдвигаться). Вероятно, сложная кампания предстоит и у коммуниста Георгия Андреева, который тоже работает на округе в «Дзержинке». ЛДПР может бросить максимум энтузиазма на дополнительный округ, который появился в новой предвыборной схеме Дзержинского района. Что касается единороссов Екатерины Митряшиной и Игоря Салова, оба вполне довольны «нарезкой» своих «дзержинских» округов, их пожелания при оформлении карты учтены.

При составлении новой одномандатной схемы учитывалось мнение лидеров групп влияния, которые «провели и еще могут провести» своих депутатов в горсовет. «Лоббистские» возможности есть у представителей ЛДПР, у бизнесмена, депутата Заксобрания Александра Манцурова (глава отделения «Гражданской платформы» в Новосибирской области, но его протеже избираются, в том числе, под флагами ЕР), у Вячеслава Илюхина («Родина»), у вице-спикера Евгения Яковенко, разумеется, у члена «кировской» команды, председателя горсовета Дмитрия Асанцева.

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