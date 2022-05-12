Губернатор Новосибирской области отчитался перед профсоюзами о работе правительства региона за последние два года

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступил перед профсоюзами с отчетным докладом о работе правительства региона за последние два года. В числе тем доклада — борьба с коронавирусной инфекцией и санкции в отношении России.

Губернатор Андрей Травников провел рабочую встречу с профсоюзами трудовых коллективов Новосибирской области. Глава региона выступил перед профсоюзами с отчетным докладом по итогам работы за непростые два последних года, в которые уместились борьба с пандемией коронавирусной инфекции и беспрецедентное внешнее давление на нашу страну, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как сообщил губернатор, по итогам периода борьбы с COVID-19 Новосибирская область вышла одним из регионов-лидеров по показателям социально-экономического развития, не «просев» ни по одному из показателей даже до средних значений по стране.

Он также отметил, что новосибирские власти будут в полном объеме реализовывать все заявленные на текущий год мероприятия национальных проектов, федеральных и региональных программ.

«В максимально короткие сроки мы сформировали свой пакет мер поддержки — в дополнение к федеральному. Региональным планом предусмотрены адресные меры поддержки граждан, предприятий различных отраслей экономики, малого и среднего бизнеса. Все эти меры будут сохранены, включая дополнительные, а приоритет в политике правительства Новосибирской области заключается в том, чтобы привлекать в регион как можно больше федеральных мер поддержки.

В первую очередь, на постоянном контроле держим ситуацию на рынке труда. Она стабильна: уровень зарегистрированной безработицы остается на прежних низких показателях — 1,2% от численности рабочей силы. Особое внимание — трудоустройству молодежи: выпускников вузов, колледжей, техникумов, незанятых молодых людей. Обеспечение региональной экономики молодыми специалистами — это один из наших постоянных приоритетов. Подчеркну: в новосибирских вузах бюджетные места по направлениям и специальностям технического (инженерного) профиля не сокращались, в этом году их количество увеличилось на 103 — до 8 933 мест. Количество бюджетных мест в наших вузах год от года растет и в 2023-м, в год нового набора, достигнет 15 тысяч. Не менее важный вопрос — сокращение дефицита кадров в отраслях, в первую очередь, в образовании. На уровне муниципальных районов и городских округов реализуются дополнительные меры социальной поддержки молодых педагогов и медработников, работников сферы культуры», — сказал губернатор.

Кроме того, по словам главы региона, серьезная помощь оказывается и «драйверам региональной экономики» — строительной сфере и аграрно-промышленному комплексу. В регионе также обновлены программы поддержки гарантийного фонда Новосибирской области и регионального фонда микрофинансирования. Андрей Травников отметил, что к росту экономики область вернулась в 2021 году — об этом свидетельствуют итоговые показатели года.

«Антиковидный штаб со своими серьезными наработками был, по сути, переформатирован в антисанкционный. Наш главный акцент в работе направлен не на преодоление кризиса, а на сохранение и ускорение темпов развития», — подчеркнул Андрей Травников.

По данным пресс-службы облправительства, профсоюзы трудовых коллективов региона в рамках встречи с губернатором Андреем Травниковым выразили полную поддержку политике президента России Владимира Путина, правительства Российской Федерации и руководства Новосибирской области. По итогам встречи участники договорились об активизации работы трехсторонних комиссий областного и муниципального уровней и об окончательном завершении «пандемийного» режима взаимодействия.