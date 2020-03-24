COVID-19 отправил учреждения культуры Алтайского края на карантин

С 24 марта госучреждения культуры Алтая в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции временно приостанавливают работу с посетителями.

Приказ о приостановке работы театров, кинотеатров, музеев и других подобных учреждений был подписан в Министерстве культуры Алтайского края.

«Сейчас самое главное — это забота о вашем здоровье и нашей общей безопасности. Нам очень жаль, но мы вынуждены временно ограничить возможность наших зрителей и посетителей приходить в учреждения культуры. Пока мы установили условный срок ограничительных мер до 9 апреля, но фактически они сохранятся до улучшения эпидобстановки в нашей стране», — заявила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Напомним, театры Новосибирска закрылись из-за коронавируса вчера, 23 марта.

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