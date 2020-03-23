Театры Новосибирска закрылись из-за коронавируса

Театры Новосибирска с понедельника, 23 марта временно прекращают работу в связи с угрозой распространения COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

Сроки возобновления работы театров не уточняются. Кроме того, в субботу отменил все представления Новосибирский государственный цирк. «Надеемся, что вынужденные «каникулы» пролетят быстро, и наша новая встреча станет долгожданным и радостным событием», — сообщается на сайте учреждения. В онлайн-афишах новосибирских кинотеатров показы пока значатся, однако дополнительные меры также введены. К примеру, кинотеатр «Победа» ограничил количество зрителей на сеансах.

В минувшую пятницу и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков подписал указ, регламентирующий работу подведомственных учреждений. Документ приостанавливает с 23 марта проведение массовых культурных мероприятий «до особого распоряжения». Театрам и кинотеатрам предписывается «предусмотреть ограничение проведения театральных, концертных и иных зрелищных мероприятий». Напомним, по официальным данным в Новосибирске зарегистрировано четверо больных коронавирусом. Это женщины, вернувшиеся из зарубежных поездок. По информации оперативного штаба, они находятся в инфекционной больнице, состояние удовлетворительное.

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