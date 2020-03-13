АННА ПОПЕРЕЧНЯК переехала в Чулым из Кемеровской области и с нуля создала здесь оздоровительно-профилактический центр с единственной в районе соляной пещерой. Она рассказала «Континенту Сибирь» об особенностях бизнеса в маленьком городке, планах по развитию центра «Дельфин» и о том, как соляная пещера может изменить человека.

— Анна, как вы пришли к решению заняться собственным бизнесом?

— Когда мой младший ребенок пошел в школу, я работала товароведом в крупной сети магазинов. Меня не устраивал график работы. Времени не хватало ни на семью, ни на себя. А для меня это очень важно. И важно, чтобы работа была в удовольствие. Когда решение было принято, я уволилась с работы и написала заявление в службу занятости на получение субсидии. Написала бизнес-план, выиграла с ним конкурс и получила первые 80 тысяч рублей на развитие бизнеса. Потом с этим планом я обратилась в министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и получила субсидию на возврат части средств, потраченных на покупку оборудования. У меня были существенные затраты на строительство, оборудование для соляной пещеры тоже стоит дорого, поэтому субсидия очень помогла. Пещеру мы открыли в сентябре 2018 года. А уже через год смогли добавить в наш оздоровительный центр массажный кабинет и фитобочку.

— Для вас Чулым — это родной город?

— Нет, я вышла замуж и переехала сюда из Кемеровской области. И ни разу об этом не пожалела.

— Почему именно соляная пещера?

— Мне хотелось открыть бизнес для души. Было неинтересно идти в торговлю, открывать какой-то пивной магазин. Для меня было важно, чтобы дело приносило не только прибыль, что немаловажно, конечно, но и пользу людям, чтобы мне было в удовольствие этим заниматься. Когда я узнала, что соляные пещеры относятся к физкультурно-оздоровительной деятельности, поняла, что это отлично соотносится с моими целями. Тем более что в Чулыме эта ниша совершенно свободна, я здесь стала первой. Сегодня у людей основной способ решить проблемы со здоровьем — принять лекарственный препарат. Но у любой фармацевтики есть побочные эффекты. Соляные пещеры — это в первую очередь здоровый образ жизни. Кроме того, что человек дышит солевым аэрозолем и очищает верхние дыхательные пути, мы рекомендуем правильное питание и водный режим, обязательные прогулки и физическую нагрузку.

— Трудно было быть первой?

— У меня были периоды, когда я просто не знала, куда двигаться дальше, опускались руки. Но я считаю, что здесь самое главное — желание и правильный настрой. Еще до того, как мы открылись, я ездила в Новосибирск, побывала в нескольких пещерах, чтобы понять, как там все устроено. Очень помогла поддержка компании, которая строила нам соляную пещеру. Но когда пошли первые клиенты, стало возникать много вопросов, на которые я не всегда могла самостоятельно найти ответ. Например, многие наши посетители ждали моментального результата, считали, что достаточно пройти буквально несколько сеансов, и ребенок будет полностью здоров. А я не могла им внятно объяснить, почему этого недостаточно. Я нашла очень интересные курсы по влиянию соляных пещер на организм человека. После этих курсов многое встало на свои места, мне стало проще отвечать на вопросы клиентов. Сейчас наша соляная пещера входит в Сообщество соляных пещер, объединенных Знаком качества Lipina.prosp. Мы прошли необходимые проверки и предоставляем услуги, соответствующие всем требованиям качества.

— Что такое для вас здоровый образ жизни?

— Сейчас люди в магазинах начали обращать внимание на состав продукта на этикетках. У нас часто встречается молоко с заменителями молочного жира, сырный продукт вместо сыра и колбасные изделия вместо колбасы. Некачественное питание приводит к тому, что человеческий организм не может сам противостоять инфекциям, у людей снижается чувствительность к антибиотикам. На этом фоне очень быстро растет число аптек. Многие родители, когда ребенок заболевает, немедленно начинают снимать симптомы, не задумываясь о том, что для формирования крепкого иммунитета ребенку нужно переболеть. Встретиться с вирусом и победить его.

Конечно, проще накупить таблеток, а не задумываться о том, что будет, когда ребенок в следующий раз заболеет. Да, здоровый образ жизни — это труд. Нужно следить, чтобы ребенок пил не магазинные соки или газировку, а чистую воду, кушал сбалансированную еду вместо чипсов и сладостей, бывал на свежем воздухе, а не сидел часами за компьютером. И очень важно заниматься профилактикой заболеваний верхних дыхательных путей.

У моего младшего ребенка тоже были определенные проблемы со здоровьем. Существовал даже риск возникновения бронхиальной астмы. В последнее время, когда я использую все эти методы, плюс сеансы в соляной пещере, мы болеем всего один-два раза в год. Несколько дней легкий насморк или горлышко поболит — и все. Это же относится и к взрослым. У меня есть постоянный клиент с хроническим бронхитом, который раньше каждый год обострялся в ноябре, когда наступают первые холода. Сейчас он заранее проходит курс сеансов в соляной пещере и смог решить эту проблему.

— Сложно вести бизнес в маленьком городе?

— Да, у нас небольшой город, здесь всего 11 тысяч жителей. Но многое зависит от меня. Или я просто сяду и буду ждать, когда ко мне придут клиенты, или я буду общаться с людьми, рассказывать о своей услуге, ее важности. И нужна идея, в которую ты действительно веришь. Но если правильно организовать информационную кампанию, все получится. Я хожу на родительские собрания в детские сады и школы. Мы проводим специальные «Мамины встречи» в нашей соляной пещере, на которых рассказываем, как правильно проводить профилактику заболеваний, укреплять иммунитет ребенка. Работать можно везде, было бы желание.

— Что для вас изменилось после открытия соляной пещеры?

— Первое время бизнес отнимал у меня очень много времени. Мне нужно было во многом разобраться, отладить все процессы. Сейчас я наняла администратора, она в данный момент тоже проходит обучение, поскольку мне важно, чтобы мои сотрудники правильно общались с клиентами. Освободившееся время уходит на работу в соцсетях, живые встречи с людьми. И конечно, на полноценное общение с семьей. Сейчас планирую развивать наш центр дальше, внедрять дополнительные услуги. Хочу приобрести оборудование для вакуумно-роликового массажа, других оздоровительных процедур. Очень хочется иметь собственное помещение, это даст больше возможностей для развития.

Реклама

ИП Поперечняк Анна Геннадьевна

https://vk.com/salt_delphin

poperechyak.anna@mail.ru

+7 (952) 940-50-70

По заказу Автономной некоммерческой организации «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области»

Тел. 8-800-600-3407

mbnso.ru

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.