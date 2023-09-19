В правительстве Новосибирской области 19 сентября на совещании под руководством врио заместителя губернатора Сергея Нелюбова обсудили ход выполнения плана профилактических мероприятий и готовность к сезону заболеваемости гриппом и ОРВИ в государственных медицинских организациях региона. В совещании по видео-конференц-связи приняли участие главы муниципальных образований региона и руководители учреждений здравоохранения районов области.

«Доказано и экономически обосновано влияние профилактических мероприятий, таких как профилактические медицинские осмотры, диспансеризация и диспансерное наблюдение, на увеличение продолжительности жизни. Поэтому количественные и качественные показатели реализации профилактических мероприятий включены в национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография». Профосмотрами и диспансеризацией в Новосибирской области за 8 месяцев охвачено более 1 млн человек. Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр, диспансеризацию, от общего числа населения к концу года в регионе должна составлять 61,2%», — сообщил Сергей Нелюбов.

Об итогах и особенностях эпидемического сезона заболеваемости ОРВИ 2022–2023 годов и подготовке к эпидемическому сезону 2023–2024 годов рассказала главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения региона Елена Пудова. По словам специалиста, охват вакцинацией против гриппа в осенний период 2023 года должен быть обеспечен не менее 60% от численности населения. Кампания по вакцинации стартовала в регионе с 1 сентября, по данным на 14 сентября привито 279 223 человека, из них детей — 77 364. В Новосибирской области сформирован достаточный запас вакцин во всех медицинских организациях. На базе восьми клинических лабораторий организовано проведение диагностических исследований на грипп, СOVID-19 и ОРВИ методом ПЦР.

Жителей региона приглашают активнее проходить диспансеризацию и вакцинироваться, ведь для проведения мероприятий по профилактике заболеваемости в Новосибирской области созданы необходимые условия.

Заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова напомнила, что диспансеризация и медосмотры в регионе включают в себя все возрастные группы с 18 лет, в рамках этих мероприятий предусмотрен набор скрининговых исследований, необходимых для выявления рисков и заболеваний. На следующих этапах диспансеризации применяются методы исследований, позволяющие подтвердить или опровергнуть подозрения на заболевание, и в случае необходимости передать пациента на диспансерное наблюдение. Кроме того, в регионе ведутся разработка и внедрение муниципальных и корпоративных программ по укреплению общественного здоровья.