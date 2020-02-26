Новосибирский суд рассмотрит дело о хищениях в облуправлении по обеспечению деятельности мировых судей

В среду в Центральный районный суд Новосибирска поступили уголовные дела в отношении бизнесмена Максима Фишера и бывшего заместителя областного управлении по обеспечению деятельности мировых судей Сергея Соколова.

Как сообщается на сайте Центрального районного суда, Фишеру и Соколову вменяют соучастие в преступлении и хищении, совершенном группой лиц или в особо крупном размере. Напомним, как сообщали новосибирские СМИ, в 2018 Соколов и Фишер стали фигурантами уголовного дела о махинациях с госконтрактами, после которого на скамье подсудимых оказался руководитель областного управления по обеспечению деятельности мировых судей Виктор Чиркунов.

Дело было возбуждено после проверки заключенных управлением госконтрактов ФСБ. По версии следствия, компания, которой руководил Максим Фишер, заключила с управлением договор на поставку оргтехники, однако накладные оформили фиктивно, в результате сумма хищения превысила 9 млн рублей.

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