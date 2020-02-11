На заседании Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в Новосибирске 11 февраля прозвучала идея реконструировать бизнес-инкубатор на улице Есенина, перепрофилировав его под актуальные на сегодняшний день бизнес-идеи – в частности, домашнюю выпечку. Деньги на этот проект региональный минпромторг уже выделил.

В своем докладе заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Максим Леоненко отметил, что сегодня субъектов малого и среднего предпринимательства в городе меньше, чем в 2018 году. Часть предприятий закрылись, часть «оптимизировалось» до статуса ИП (кроме того, с нового года микробизнесы без сотрудников могут регистрироваться в качестве самозанятых).

Тем не менее, отметил он, департамент добился увеличения финансирования от регионального министерства промышленности и торговли дополнительного финансирования в размере 8 млн рублей – как раз на то, чтобы прекратить вымывание МСБ-сегмента. Основная часть этой суммы – 6,5 млн рублей – по словам Максима Леоненко, будет потрачена на реконструкцию бизнес-инкубатора на улице Есенина, сформированного в конце 2010 года на базе Городского центра развития предпринимательства. Сейчас большая его часть пустует и находится в плохом состоянии, в аренду сдается цокольная часть, где арендаторы самостоятельно делают ремонт.

«На первом этапе мы проведем обследование здания и устранение основных дефектов, – озвучил планы Максим Леоненко. – Дальше проведем реконструкцию, ориентируясь на предпринимателей, занятых кулинарным бизнесом, в том числе самозанятых».

По его словам, серьезное пищевое производство нельзя построить в домашних условиях, либо это выйдет для физлица-самозанятого слишком дорого. В то же время в обновленном инкубатора уже в текущем году смогут разместиться порядка десяти малых предприятий.

Также Максим Леоненко сообщил, что минпромторг обещал выделить в следующем году еще 8 млн рублей, из которых также можно будет профинансировать данный проект, если его не удастся завершить в 2020 году.

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