Новосибирск занял шестое место в России по качеству строящегося жилья

Более миллиона квадратных метров жилья построено в Новосибирске в 2019 году. Почти половина – на площадках комплексного строительства и в крупных жилых комплексах. В департаменте строительства и архитектуры города 7 февраля отчитались о проделанной за год работе.

В эксплуатацию введено 662 жилых объекта площадью 1 миллион 61 тысяча квадратных метров, что на 1% больше, чем годом ранее. В среднем по городу ввод жилой площади на одного жителя составил 0,66 квадратных метров. В целом сдано 954 объекта капитального строительства площадью 1 миллион 617 тысяч квадратных метров.

Как рассказал начальник управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска Евгений Улитко, почти половина жилых домов построена на площадках комплексного строительства и в крупных жилых комплексах. «Введено в эксплуатацию 489 тысяч квадратных метров. Это более 46% от общего ввода жилья. Основные площадки: Южно-Чемской, Ясный берег, Дивногорский, Родники, Европейский берег, Чистая слобода, Весенний», — перечислил Евгений Улитко.

В пятерку лидеров по количеству введенных в эксплуатацию квадратных метров жилья в 2019 году по данным мэрии Новосибирска вошли: ПЖСК «Просторный квартал» (восемь домов), ГК «СибирьИнвест» (четыре дома), ООО СК «ВИРА-Строй» (пять домов), «Дивногорский» (четыре дома) и ГК «Стрижи» (четыре дома). Полный список рейтинга застройщиков на момент публикации материала в мэрии Новосибирска в ответ на запрос «Континента Сибирь» не предоставили. Вместе с тем, независимый аналитик Сергей Николаев предоставил изданию свои данные по наиболее крупным застройщикам региона.

Крупнейшие застройщики Новосибирска

Застройщик 2019 год место по итогам года Площадь сданного жилья, кв.м. ГК «Дискус» 1 124328 ООО «Новосибирский квартал» (ЖК «Фламинго») 2 81142 Группа компаний Владислава Крючкова («СибирьИнвест») 3 64992 ООО СК «ВИРА-Строй» 4 45771 «СЛК» (ЖК «Дивногорский») 5 45291 ГК «АКД» (ЖК «ОАЗИС», «Бавария», «Спектр») 6 42757 ГК «Стрижи» 7 41618 ООО «Энергомонтаж» 8 40505 Брусника. Сибакадемстрой 9 39848 ГК «Союз» 10 33363 ГК «Расцветай» 11 31053 «СДС Строй» (ЖК «Венеция») 12 30530 «ГринАгроСтрой» («Амосова», «Да Винчи») 13 29150 ГК «Сибмонтажспецстрой» (группа компаний Анатолия Павлова) 14 28771 ЖСК «Бозон» 15 26258 «Оловозаводская» 16 25512 ООО «ДСК КПД-Газстрой» 17 24969 ГК «Строитель» 18 23667 «ТДСК» 19 23505 ОЛМА («Бизнес Инвест») 20 21837 ГК «Первый строительный фонд» 21 21561 «СтройРегионСервис» 22 21556

Данные предоставлены независимым аналитиком Сергеем Николаевым

26% от общего числа введенных в 2019 году новостроек – здания высотой от 20 до 27 этажей (22 дома).

В тройку самых высоких зданий Новосибирска вошли:

– ЖК «Флотилия» (Адмирал П. С. Нахимов), 26-этажная каркасная секция с помещениями общественного назначения — III этап строительства на ул. Сибревкома. Застройщик — ООО «Дом-Строй Центр», высота – 88,4 метра;

– ЖК Prime House, 24-этажный каркасный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, автостоянками после реконструкции на ул. Советской. Застройщик — ООО «Квадратный МЭТР», высота – 89,8 метра;

– ЖК «Огни Сибири», 27-этажный каркасный жилой дом с помещениями общественного назначения на ул. Семьи Шамшиных. Застройщик — АО «Город в городе», высота – 90,5 метра.

«Этот проект получил награду THE BEST PROJECT и был отмечен международными экспертами как лучший проект на месте бывшего промышленного предприятия (ЖК строится на площадке бывшего новосибирского жирового комбината — «КС»), – отметил Евгений Улитко. — На сегодня это единственный проект реорганизации промзоны в Сибири, удостоенный международной награды».

Лауреатом престижной международной премии в области дизайна и архитектуры в 2019 году стала компания «Сибирь Девелопмент» с жилым комплексом Prime House. «За Уралом это первый случай такой оценки построенного объекта, — отметил заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев. — Высокую оценку получило и потребительское качество жилых массивов, которые строятся в городе. Комиссией российского союза промышленников и предпринимателей по строительству и жилищной политике проводились исследования по 106 параметрам. Новосибирская область заняла шестое место в России, опередив Московскую область, Санкт-Петербург, Татарстан, Самарскую область по качеству жилья».

В городе продолжается работа по завершению долгостроев. С 2012 года введено в эксплуатацию 85 объектов, 47 еще остаются в работе. «За три года нам удалось привлечь совместно с областным министерством строительства 1,8 миллиарда рублей, — сообщил Алексей Кондратьев. — Очень рассчитываем, что в 2020 году заработает в полном объеме региональный фонд поддержки обманутых дольщиков с включением областных и федеральных средств на эту работу. Не менее шести домов мы намерены ввести в 2020 году».

Также в мэрии намерены осваивать неэффективно используемые территории. По словам Алексея Кондратьева, уже установлены границы зон опережающего развития города. Это 114 территорий площадью 384 гектара, занятые ветхим аварийным фондом и индивидуальной жилой застройкой в центральной части и на среднем удалении от центра города, которые в ближайшие десять лет будут активно осваиваться. В соответствии с генеральным планом в реновацию попадают 1 100 ветхих аварийных домов и более 10 000 домов индивидуальной жилой застройки.

Всего в ближайшие 10 лет в городе планируется построить 16 миллионов квадратных метров нового жилья.

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