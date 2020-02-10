Новосибирск занял шестое место в России по качеству строящегося жилья

Более миллиона квадратных метров жилья построено в Новосибирске в 2019 году. Почти половина – на площадках комплексного строительства и в крупных жилых комплексах. В департаменте строительства и архитектуры города 7 февраля отчитались о проделанной за год работе.
В эксплуатацию введено 662 жилых объекта площадью 1 миллион 61 тысяча квадратных метров, что на 1% больше, чем годом ранее. В среднем по городу ввод жилой площади на одного жителя составил 0,66 квадратных метров. В целом сдано 954 объекта капитального строительства площадью 1 миллион 617 тысяч квадратных метров.
Как рассказал начальник управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска Евгений Улитко, почти половина жилых домов построена на площадках комплексного строительства и в крупных жилых комплексах. «Введено в эксплуатацию 489 тысяч квадратных метров. Это более 46% от общего ввода жилья. Основные площадки: Южно-Чемской, Ясный берег, Дивногорский, Родники, Европейский берег, Чистая слобода, Весенний», — перечислил Евгений Улитко.
В пятерку лидеров по количеству введенных в эксплуатацию квадратных метров жилья в 2019 году по данным мэрии Новосибирска вошли: ПЖСК «Просторный квартал» (восемь домов), ГК «СибирьИнвест» (четыре дома), ООО СК «ВИРА-Строй» (пять домов), «Дивногорский» (четыре дома) и ГК «Стрижи» (четыре дома). Полный список рейтинга застройщиков на момент публикации материала в мэрии Новосибирска в ответ на запрос «Континента Сибирь» не предоставили. Вместе с тем, независимый аналитик Сергей Николаев предоставил изданию свои данные по наиболее крупным застройщикам региона.
Крупнейшие застройщики Новосибирска
|Застройщик
|2019 год
|место по итогам года
|Площадь сданного жилья, кв.м.
|ГК «Дискус»
|1
|124328
|ООО «Новосибирский квартал» (ЖК «Фламинго»)
|2
|81142
|Группа компаний Владислава Крючкова («СибирьИнвест»)
|3
|64992
|ООО СК «ВИРА-Строй»
|4
|45771
|«СЛК» (ЖК «Дивногорский»)
|5
|45291
|ГК «АКД» (ЖК «ОАЗИС», «Бавария», «Спектр»)
|6
|42757
|ГК «Стрижи»
|7
|41618
|ООО «Энергомонтаж»
|8
|40505
|Брусника. Сибакадемстрой
|9
|39848
|ГК «Союз»
|10
|33363
|ГК «Расцветай»
|11
|31053
|«СДС Строй» (ЖК «Венеция»)
|12
|30530
|«ГринАгроСтрой» («Амосова», «Да Винчи»)
|13
|29150
|ГК «Сибмонтажспецстрой» (группа компаний Анатолия Павлова)
|14
|28771
|ЖСК «Бозон»
|15
|26258
|«Оловозаводская»
|16
|25512
|ООО «ДСК КПД-Газстрой»
|17
|24969
|ГК «Строитель»
|18
|23667
|«ТДСК»
|19
|23505
|ОЛМА («Бизнес Инвест»)
|20
|21837
|ГК «Первый строительный фонд»
|21
|21561
|«СтройРегионСервис»
|22
|21556
Данные предоставлены независимым аналитиком Сергеем Николаевым
26% от общего числа введенных в 2019 году новостроек – здания высотой от 20 до 27 этажей (22 дома).
В тройку самых высоких зданий Новосибирска вошли:
– ЖК «Флотилия» (Адмирал П. С. Нахимов), 26-этажная каркасная секция с помещениями общественного назначения — III этап строительства на ул. Сибревкома. Застройщик — ООО «Дом-Строй Центр», высота – 88,4 метра;
– ЖК Prime House, 24-этажный каркасный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, автостоянками после реконструкции на ул. Советской. Застройщик — ООО «Квадратный МЭТР», высота – 89,8 метра;
– ЖК «Огни Сибири», 27-этажный каркасный жилой дом с помещениями общественного назначения на ул. Семьи Шамшиных. Застройщик — АО «Город в городе», высота – 90,5 метра.
«Этот проект получил награду THE BEST PROJECT и был отмечен международными экспертами как лучший проект на месте бывшего промышленного предприятия (ЖК строится на площадке бывшего новосибирского жирового комбината — «КС»), – отметил Евгений Улитко. — На сегодня это единственный проект реорганизации промзоны в Сибири, удостоенный международной награды».
Лауреатом престижной международной премии в области дизайна и архитектуры в 2019 году стала компания «Сибирь Девелопмент» с жилым комплексом Prime House. «За Уралом это первый случай такой оценки построенного объекта, — отметил заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев. — Высокую оценку получило и потребительское качество жилых массивов, которые строятся в городе. Комиссией российского союза промышленников и предпринимателей по строительству и жилищной политике проводились исследования по 106 параметрам. Новосибирская область заняла шестое место в России, опередив Московскую область, Санкт-Петербург, Татарстан, Самарскую область по качеству жилья».
В городе продолжается работа по завершению долгостроев. С 2012 года введено в эксплуатацию 85 объектов, 47 еще остаются в работе. «За три года нам удалось привлечь совместно с областным министерством строительства 1,8 миллиарда рублей, — сообщил Алексей Кондратьев. — Очень рассчитываем, что в 2020 году заработает в полном объеме региональный фонд поддержки обманутых дольщиков с включением областных и федеральных средств на эту работу. Не менее шести домов мы намерены ввести в 2020 году».
Также в мэрии намерены осваивать неэффективно используемые территории. По словам Алексея Кондратьева, уже установлены границы зон опережающего развития города. Это 114 территорий площадью 384 гектара, занятые ветхим аварийным фондом и индивидуальной жилой застройкой в центральной части и на среднем удалении от центра города, которые в ближайшие десять лет будут активно осваиваться. В соответствии с генеральным планом в реновацию попадают 1 100 ветхих аварийных домов и более 10 000 домов индивидуальной жилой застройки.
Всего в ближайшие 10 лет в городе планируется построить 16 миллионов квадратных метров нового жилья.