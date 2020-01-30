Глава Республики Алтай госпитализирован в Москве

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин госпитализирован в Москве, где он находится в командировке, из-за проблем с желудком. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен его заместитель Виталий Махалов.

Как сообщил «Континенту Сибирь» пресс-секретарь председателя правительства Республики Алтай Михаил Максимов, Олег Хорохордин был госпитализирован в Москве 28 января. Сейчас состояние главы республики оценивается, как удовлетворительное. «Думаю, скоро он уже выйдет на работу», — отметил Михаил Максимов. Назначение временно исполняющим руководителя региона Виталия Махалова, по словам секретаря, в данном случае является обычной процедурой. Ранее в telegram-каналах появилась информация о том, что госпитализация Олега Хорохордина может быть связана с употреблением алкоголя. «Мы опровергаем эту информацию», — подчеркнул Михаил Максимов.

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