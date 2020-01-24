Промышленность отправилась за добычей: итоги реального сектора в Новосибирской области за 2019 год

Ближе к концу января органы статистики, как планируется, подведут итоги развития промышленности в регионах страны в 2019 году. Предварительная картина видна уже сейчас – рост сектора оказался ниже показателей 2018 года, при этом лидирует добывающая промышленность. Какие из отраслей промышленности показали наибольшую динамику, а какие, наоборот, падение, в регионах СФО — выяснял «Континент Сибирь».

По данным Росстата, индекс промышленного производства (ИПП) в России за первое полугодие 2019 года в среднем составил 102,6%. В сравнении с 2018 годом, когда рост ИПП составил 2,9%, фактически произошло его падение. «Рост промышленности, в отсутствие реального роста внутреннего спроса, обеспечивается или за счет сырьевого экспорта, или за счет производства околосырьевых товаров для внутреннего потребления. По сути, после выхода из рецессии 2015-2016 годов это и есть стержень для роста промышленности», — отмечает макроаналитик «Райффайзенбанка» Станислав Мурашов. По информации аналитического центра при правительстве РФ, прирост выпуска добывающей промышленности в стране в первом полугодии 2019-го составил 4,0%, обрабатывающей — 1,9%. При этом сократился выпуск высокотехнологичных обрабатывающих видов деятельности. «Факторами, ограничивающими рост производства в добыче полезных ископаемых и обрабатывающем производстве, являются недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, высокий уровень налогообложения и неопределенность экономической ситуации в целом — именно этот фактор длительное время лидировал в опросах», — поясняют в аналитическом центре со ссылкой на данные Росстата. В ведомстве констатируют, что падение совокупного выпуска в промышленности в годовом выражении было зафиксировано в 2019 году в 17 регионах России.

В регионах СФО, по данным Новосибирскстата, индекс промышленного производства за период с января по октябрь 2019 года составил 101,3%. Наименьший рост промышленности показала Республика Алтай (87%), наибольший – Республика Хакасия (108,4%). Также до 100% «не дотянули» Республика Тыва и Иркутская область. Второе место в рейтинге ИПП занимает Кузбасс (102,8%), далее следуют Новосибирская область (102,6%) и Омская область (102,5%). Всего рост промышленности зафиксирован в семи сибирских регионах.

По информации пресс-службы правительства Республики Хакасия, основной объем промышленного производства в регионе в 2019 году составили металлургическое производство, добыча угля и производство электроэнергии. Что касается Республики Алтай, промышленность которой представлена, в основном, малыми и средними предприятиями, в 2019 году здесь, в сравнении с предыдущим годом, почти в два раза сократилась добыча полезных ископаемых (в секторе предоставления услуг по добыче). В основном промышленность республики представляют обрабатывающие производства, большая часть которых связана с выпуском продуктов питания. В пресс-службе республиканского правительства пояснили, что снижение темпов роста промышленного производства вызвано сокращением объемов добычи руд цветных металлов (73,2% к январю-сентябрю 2018 года), производства пищевой продукции (67%, в том числе переработки и консервирования мяса – 62,4%, производства молочной продукции – 80,7%), передачи электроэнергии и технологического присоединения к распределительным электросетям (91%). Кроме того, сократились объемы распределения электроэнергии (94,1%), производства тепловой энергии (86,7%), газообразного топлива (85,6%), обработки древесины и производства изделий из дерева (65,6%).

В промышленности Новосибирской области в 2019 году эксперты отмечали стабильность и даже постепенное наращивание объемов с 2008 года. Наибольший рост, как и в целом по стране, показала добыча полезных ископаемых. «Сырьевой сектор по-прежнему остается драйвером промышленности», — отмечали в конце года в региональном минпроме. В экспертно-аналитическом отделе управления Алтайского края по промышленности и энергетике «Континенту Сибирь» пояснили, что умеренный рост процентных показателей в минувшем году компенсировался финансами. В денежном выражении алтайская промышленность произвела продукции почти на 400 млрд рублей, на 9% выше уровня 2018 года. В этом регионе, так же как и у соседей, лидируют предприятия добывающей отрасли, в денежном выражении увеличившие выпуск продукции на 39% (до 7 млрд рублей), далее идут металлургические предприятия – рост на 32,7% (до 8 млрд рублей) и предприятия транспортного машиностроения – рост на 32% (до 40 млрд рублей). При этом, если, к примеру, в Новосибирской области легкая промышленность показала снижение объемов, в Алтайском крае производство одежды выросло за год в 1,3 раза, а изделий из кожи – в 1,7 раза. Хотя в целом вклад этого сегмента «в общую копилку не столь высок», признают эксперты. В добывающей отрасли аналитики отметили два предприятия: ОАО «Сибирь-Полиметаллы» и ООО «Артель старателей «Поиск», занимающихся освоением Корбалихинского полиметаллического месторождения и добычей золота на Мурзинском месторождении. «Общий объем инвестиций по двум проектам в 2019 году составил более 3,2 млрд рублей. В добыче полезных ископаемых сейчас это самые крупные инвестиции в Алтайском крае», — подчеркнули аналитики. В числе наиболее крупных промышленных проектов 2019 года эксперты назвали инвестпроект сталелитейного цеха «Алтайвагона», новый технопарк «Юг Алтая» ГК «Алмаз», владеющего крупнейшим предприятием аграрного машиностроения края – Рубцовским заводом запасных частей, запуск нового кожевенного завода в Заринске с инвестициями более 2 млрд рублей.

При росте промышленного индекса на 2,5 % в правительстве Омской области отмечают общий рост объема производства промышленности, в сравнении с 2018 годом, на 3,1%. Основная динамика присутствует в машиностроительной отрасли, объемы которой за год выросли почти в два раза. Добыча полезных ископаемых в этом регионе снизилась, составив за 11 месяцев прошлого года, по данным Омскстата, 87,5 %, при этом на 3,8 % вырос объем продукции обрабатывающих производств. В числе крупных проектов года в министерстве промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области «Континенту Сибирь» назвали инвестпроект модернизации производства фенола и ацетона ПАО «Омский каучук» и начало строительства компанией «Газпромнефть-Каталитические системы» катализаторного завода с общим объемом инвестиций около 23 млрд рублей. По оценке регионального минпрома, индекс промышленного производства области по году в целом составит 103 %, объем отгрузки промышленной продукции увеличится в стоимостном выражении на 7 % – до 1,1 трлн рублей. При незначительном росте индекса, общий рост производства за год отмечается и в Томской области (+ 3,4%). Как пояснили в пресс-службе администрации Томской области, основную динамику за 11 месяцев 2019-го показали нефтехимический (отгружено продукции на сумму 45,9 млрд рублей) и машиностроительный (45,5 млрд рублей) комплексы. Самые крупные инвестиции в промышленность региона в минувшем году направлялись на модернизацию действующих производств: «Томскнефтехим», «Сибметахим», НПФ «Микран», ОАО «Манотомь» и других. Основную ставку томские предприятия сейчас делают на производство импортозамещающей продукции для крупных холдингов, добавили в администрации.

В Красноярском крае промышленность представлена, в основном металлургией, доля которой в структуре промпроизводства составляет более 50%. В пресс-службе краевого правительства «Континенту Сибирь» рассказали, что в 2019 году в регионе на 9,9% увеличилась добыча металлических руд. Это связано с новыми проектами выделенной из «Норильского никеля» компании «Медвежий ручей». Инвестиции в них оцениваются в сумму более 100 млрд рублей. Незначительный рост в 1,3 % в минувшем году также отмечался в металлургии. Также краевые власти отмечают рост отдельных позиций в секторе машиностроения, которые занимает четвертое место в промышленном комплексе региона. Увеличение объемов на 26,4 % отмечено в минувшем году в ремонте и монтаже машин и оборудования, на 41,9% — в производстве автотранспортных средств. В числе крупных проектов, реализованных в 2019 году, в краевом правительстве отметили запуск нового опытно-промышленного литейного комплекса на Красноярском алюминиевом заводе, новый проект «Русала» на базе Ачинского глиноземного комбината, инвестпроект по строительству завода тяжелого машиностроения ОКБ «Микрон», проекты «Норильского никеля» и ряд других. В Кемеровской области по итогам года ждут существенного прироста объемов в металлургии – на 8 %, объем отгруженных промышленных товаров прогнозируется на уровне 250,4 млрд рублей. По информации заместителя губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрея Панова, главные показатели отрасли формирует металлургический комбинат «Евраз ЗСМК». В машиностроении, по его данным, прирост по итогам года должен составить 9%, а объем отгруженных товаров – превысить 16 млрд рублей. Рост прогнозируется, в основном, за счет предприятий, производящих горно-шахтное оборудование: АО «Анжеромаш», ООО «ОМТ», ООО «Сибэлектро и других. Еще одним драйвером промышленности Кузбасса стал химпром. Индекс производства химических веществ и химических продуктов» за 11 месяцев года составил 103,8%, производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях — 148,7%. «Новых крупных предприятий химической промышленности в 2019 году не появилось, основными инвесторами выступают сами действующие предприятия», — добавил Андрей Панов.

По мнению экспертов, ситуация в отечественной промышленности сейчас более близка к стагнации, чем к росту. Единственным мобилизующим фактором они называют национальные проекты, связанные, в первую очередь, с инфраструктурным строительством, которые могут «вытащить» промышленность из околонулевой зоны в 2020-м году. По словам макроаналитика «Райффайзенбанка» Станислава Мурашова, ключевой темой для российской экономики станут нацпроекты и анонсированные траты ФНБ. При этом аналитик предлагает не переоценивать их значимость. «По нашим оценкам, проекты, финансируемые из налогов, не смогут ускорить рост более чем на 0,2-0,3 процентных пункта, а траты из ФНБ будут крайне небольшими — 1 трлн рублей в 2020-2022 годах, что чуть больше чем 300 млрд рублей в год», — пояснил эксперт. По его оценке, ускорение роста экономики будет держаться на уровне до 1,6%, а промышленного производства – до 3% в год. «Надеяться на быстрый рост экономики или даже опережение среднемировых темпов роста в ближайшие годы не стоит: в условиях внешней напряженности российские власти, даже проводя бюджетную экспансию, вряд ли выйдут из «защитного» режима, а без этого ускорение экономики невозможно», — добавил Станислав Мурашов.

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