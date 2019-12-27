Владимир Женов: «Экономического скачка» в Новосибирской области за 2019 год не произошло»

Подводя итоги уходящего года, президент Новосибирского банковского клуба, вице-президент МАРП ВЛАДИМИР ЖЕНОВ поделился с «Континентом Сибирь» своей оценкой происходящего в экономике, ситуации в промышленности и банковском секторе, а также рассказал, почему современные чиновники напоминают ему Салтычиху.

— Владимир Гаврилович, что для вас стало самым ярким событием года?

— Наверное, упрочение федеральной власти на региональном уровне благодаря твердой руке губернатора, который все больше влияет на все социально-экономические и политические события в Новосибирской области.

— Можно ли это назвать контролем?

— Да, если это рассматривать как контроль, то федеральная власть в лице губернатора Андрея Травникова контролирует регион. 2020 год и выборы покажут расклад сил, но, судя по всему, никаких потрясений и бурных эмоций не ожидается.

— Вас устраивает качество управления в экономическом блоке?

— Это сложное понятие — экономический блок. Может, я немного брюзжу, но не устраивает, естественно. Как обывателю и экономисту хотелось бы многое сделать гораздо эффективнее. Но, на мой взгляд, и губернатор области, и мэр Новосибирска делают сейчас все зависящее от них, чтобы воплотить выполнение бюджета, социально-экономические и политические задачи. Другой вопрос, что экономика сейчас сильно хворает.

— Как бы вы оценили работу министерства экономического развития региона?

— Минэкономразвития старается, но оно сильно зажато в рамках. Экономическая и инвестиционная активность возросла, в том числе благодаря работе министерства, Агентства инвестиционного развития Новосибирской области и других институтов. Но, к сожалению, в сравнении с другими регионами России никакого «экономического скачка» в области за 2019 год не произошло. Хотя, по моей информации, губернатор прилагает титанические усилия, чтобы зазвать инвесторов в регион. Отдельные проблески есть, но в целом картина для Новосибирской области, на мой взгляд, недостаточно эффективна.

— Каким этот год был для бизнеса?

— «Веселым», как всегда. Пусть не обижаются на меня федеральные чиновники, но они порой напоминают Салтычиху (русская помещица, известная жестоким отношением к крепостным крестьянам. — «КС»). Она подвешивала за ноги своих крестьян и заглядывала им в глаза, наклоняясь к земле, чтобы понять, где граница между жизнью и смертью. Это исторический факт. Увеличение подоходного налога и прочих сборов последнее время не ослабло, а наоборот, усилилось. За год власть собрала около 700 млрд рублей, что привело к закрытию многих предприятий и обнищанию населения в России, а что делать дальше с этими деньгами, она попросту не знает. Кудрин заявил, что триллион не дойдет по нацпроектам, но я в этой цифре сомневаюсь. На мой взгляд, до регионов, муниципалитетов и конкретных жителей не дойдет гораздо больше. Они просто не будут выбраны.

— Алексей Кудрин объяснил это бюрократическими барьерами…

— Кудрин это объяснил традиционным объяснением. Поэтому не буду комментировать.

— Кто, по-вашему, проявил себя в этом году из реального сектора новосибирской экономики?

— Таких предприятий достаточно много, если говорить и о предприятиях, и о личностях. Это Виталий Хан (СКТБ «Катализатор»), Анатолий Масалов («Сиблитмаш»), Алексей Елезов («Синар»), Виктор Кушнир («Сибиар»), Евгений Букреев (РиМ), список можно продолжать. Они остаются на слуху, а стабильность — признак классности. Это объективно те предприятия, которые сумели удержаться, расширили спектр продукции, сохранили рынки, инвестировав в производство, и создали хороший задел на 2020 год. Тот же «Сибиар», к примеру, взялся за выпуск совершенно новой для него продукции, товаров для сельского хозяйства. Посмотрим, как на это отреагирует наш минсельхоз. Зная Кушнира, думаю, что дело у него пойдет. Много предприятий серьезных, и выбрать нелегко потому, что есть из кого выбирать.

— А если говорить о стартапах, есть какой-то новый запомнившийся проект в 2019 году?

— По поводу инноваций и стартапов — жизнь покажет. Это обычный бизнес и обычная экономика. Есть много «звезд», которые вспыхивали, но мало кто из них превратились в планеты, которые никогда не падают.

— Что вы скажете о «наукоемких» предприятиях? К примеру, в этом году звучал «Вектор-БиАльгам».

— Хорошее очень предприятие, серьезное и основательное. Но это типичное предприятие… Я не люблю слова «малый и средний бизнес», размеры бизнеса у кассы не спрашивают… Инновационное, если назвать модным словом, предприятие. Наладили сбыт и экспорт. Хорошее предприятие.

— Как шла работа в 2019 году по линии Новосибирской городской торгово-промышленной палаты, МАРП, Новосибирского банковского клуба?

— Была нормальная работа общественных организаций, объединение корпоративного сообщества. Неловко, но это факт, практически во всех значимых событиях города и области эти организации принимали участие. Со стороны ТПП много было сделано для защиты бизнеса на различном уровне. Есть такое ощущение, что прессинг на бизнес растет, и слова о защите бизнеса остаются лишь словами. Статьи 210-я и 159-я УК РФ («создание преступного сообщества» и «мошенничество». — «КС»), которые бизнес уже выучил наизусть лучше, чем юристы, применяются так широко, как они, на мой взгляд, не применялись за последние 20 лет ни в одной цивилизованной стране. Особо похвастаться мы не можем, плетью обуха не перешибешь, но кое-что удалось сделать. Что касается Новосибирского банковского клуба, он разросся, его давно уже можно называть Сибирским финансовым клубом. В него входят и страховщики, и ведущие банки, консультативные и аудиторские компании. В общем, растем по горизонтали.

— Как вы считаете, реорганизация банковского сектора в России закончилась?

— Это не реорганизация, и процесс не закончен. За год ЦБ, можно сказать, фактически планово лишил лицензии около 50 банков в целом по России. К счастью, Новосибирской области это не коснулось, но СФО коснулось в существенной мере — Иркутская область, Кемеровская область, Алтайский край. Процесс централизации объективен, и он продолжается. Чисто региональные банки можно по пальцам пересчитать в Сибирском федеральном округе. А в Новосибирской области Банк «Акцепт» и «Левобережный» крепко стоят на ногах, готовы к любым передрягам. Давление регулятора не усилилось, оно просто продолжается. Аналогичная картина наблюдается и в страховом бизнесе. Вечный спор — сколько банков нужно для России. К сожалению, при этом не берутся во внимание конечный потребитель и опыт развитых стран.

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