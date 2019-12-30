В преддверии Нового года заместитель губернатора Новосибирской области СЕРГЕЙ СЁМКА рассказал «Континенту Сибирь» о ситуации с «мусорной реформой» в регионе, перспективных промышленных проектах и судьбе имущественного комплекса «Сибсельмаша».

— Сергей Николаевич, как вы оцениваете итоги уходящего года, что удалось сделать?

— В этом году мы почти своевременно закончили работу по проекту «Комфортная городская среда», причем одна из его частей была достаточно тяжелой. В прошлом году администрация Тогучина выиграла Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, и там фактически заново воссоздали озеро с пляжной зоной и набережной. Работа, наверное, по сложности не уступает Михайловской набережной в Новосибирске. В принципе по проекту, который не первый год уже идет, в этом году все конкурсные процедуры были проведены, и стало меньше замечаний по качеству выполнения работ. Все, что касается ЖКХ, это и капремонт, и переселение из ветхого и аварийного жилья, все более-менее нормально идет. Кроме «мусорной реформы», которая пока идет напряженно. Нормально подготовились к зиме, хотя в городе сезон начался с внештатных ситуаций, вы помните, в Северо-Чемском жилмассиве, Ленинском районе. Что касается промышленности, индекс по итогам 11 месяцев составил 102,1 %, и наверное он сохранится на этом же уровне по итогам года. В промышленности особых колебаний не почувствовали. Ситуация, конечно, напряженная, но идет постепенный рост, который мы показывали на протяжении последних после кризиса 2008 года лет.

— Вы упомянули буксующую «мусорную реформу». Возможна ли в принципе разморозка «мусорной концессии»?

— Все возможно. Все зависит от фактического поведения участников «мусорной концессии». У нас главная задача – чтобы население было довольно, и мусор был весь вывезен. Финансово-хозяйственные задачи должны решаться уже в другой плоскости. Раньше много было «черного бизнеса» в этой сфере, и остатки его существуют и сейчас – работают перевозчики, не имеющие право возить мусор на полигоны. Есть поручение губернатора и желание разморозить концессию. Но пока с другой стороны (группа компаний «ВИС» — «КС») нет особого желания и рвения, как это есть с нашей стороны. Во главе вопроса стоят решения той рабочей группы, которую возглавлял Владимир Михайлович Знатков.

— Какое бы событие отметили в промышленном секторе?

— В промышленности нужно отметить запущенную в декабре линию по маркировке лекарственных препаратов ПФК «Обновление». С 1 января 2020 года в стране вводится маркировка лекарств, и компания сегодня уже готова к этому процессу. У них есть собственное оборудование для нанесения маркировки, четкое взаимодействие с федеральными структурами. Компания сотрудничает с СО РАН, с Биотехнопарком, начинали с Сузуна, где сейчас производится зеленка и йод. Когда-то зашли на банкротное предприятие, завод медпрепаратов, выросли там и сегодня прекрасно себя чувствуют. Отмечу два новых проекта по программе реиндустриализации. Это «Цифровая энергетика», которую создали НПО «Радио и микроэлектроника», а также еще пять новосибирских предприятий, и проект СКТБ Катализатор – создание центра компетенций в сфере инжиниринга и испытаний катализаторов, к участию в котором приглашены практически все крупные нефтяные компании. Сейчас идут переговоры с «Роснефтью», «Газпромнефтью», «Лукойлом», «Сургутнефтегазом» и другими участниками рынка.

— Если не брать события, говоря о конкретных предприятиях, можно еще кого-то выделить?

— Планы по промышленным предприятиям выполняются, но как обычно – кто-то упустил возможность, а кто-то сделал шаг вперед. Отмечать кого-то в худшую сторону я бы не стал, а в лучшую – ПФК «Обновление», СКТБ «Катализатор», «Новосибирский электродный завод», «Катод», «Сибэлектропривод», «Сиблитмаш», «Тяжстанкогидропресс» на верном пути, там поменялся собственник сейчас. Вспомнили все сейчас об этой марке, и сегодня новые договоры заключаются. Лучшего из лучших выделить сложно. Все, кого я назвал, работают в разных отраслях, а в каждой из отраслей — отдельные ситуации. По новым большим задачам, единственное, можно выделить Виталия Хана («Катализатор») и Владлена Калустова («Обновление»).

— Что ждать от промышленности в новом году, есть какие-то планы?

— В новом году зреет специнвестконтракт у «ЭПМ-НОВЭЗ», они готовятся к большой реконструкции. Речь идет как о группе компаний, так и о новосибирском электродном заводе. «Сибантрацит», представитель добывающей отрасли, выполняет намеченные планы, и сегодня уже приступили к строительству железнодорожной инфраструктуры.

— Как сейчас обстоит ситуация с банкротящимся новосибирским заводом «Электрон»?

— Сложно сказать. При жизни Валерия Николаевича Кармачева, который по сути создал предприятие, «Электрон» выходил на конкурс по созданию научно-производственных центров с поддержкой академиков. С того времени это стала больше строительная компания. После ухода лидера, на котором все держалось, дальше некому оказалось подхватить. Печальная история.

— Имущественный комплекс «Сибсельмаша» выставлен на торги, однако первый аукцион признан несостоявшимся, что ждет бывшее крупнейшее в регионе машиностроительное предприятие?

Продажа имущественного комплекса стратегического предприятия на закрытом аукционе, это требование законодательства о банкротстве. Покупатель должен будет сохранить целевое назначение предприятия. Перспективные инвесторы есть. Круг их не большой, но они есть, и будут участвовать в торгах. У инвестора должно быть комплексное понимание развития всей площадки предприятия. Дело в том, что есть прилегающая к улице Станционной территория в 10 Га представляющая интерес для девелоперов, а остальное не так интересно. Были уже попытки купить отдельно эту территорию, построив там деловой или офисный центр, и остальную территорию законсервировать. Наша позиция, правительства области, состоит в том, что пока не будет целостного видения дальнейшей судьбы заводского комплекса, мы не позволим расчленять территорию. Продажа может идти только в комплексе, с единой управляющей компанией, особенно по дорогам и инженерии.

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