В будущем году Агентство инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области планирует развивать проекты внутреннего туризма, рассчитывая привлечь в регион федеральное финансирование. О том, с какими итогами агентство подходит к концу года и что ждет от 2020-го, «Континенту Сибирь» рассказал генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области АЛЕКСАНДР ЗЫРЯНОВ.

— Александр Сергеевич, что удалось агентству сделать в уходящем году, а что еще требует дополнительных сил и времени?

— 20 декабря у нас проходило заключительное в 2019 году заседание совета директоров, мы получили одобрение по одной из наиболее крупных сделок. Речь идет о строительстве транспортно-логистического центра в Промышленно-логистическом парке (ПЛП). Проект нелегкий, нам необходимо будет провести целый ряд работ по выносу инфраструктуры за пределы выбранного участка, но в результате получим на территории ПЛП полноценный транспортный терминал, со складами, таможенным постом и другой инфраструктурой, рассчитанный на 300 тыс. контейнеров в год. Центр станет дополнительным аргументом для привлечения на территорию парка инвесторов, которым, наряду с газом, электричеством и другой инфраструктурой, теперь будет предложен полный цикл транспортного обслуживания.

— Какие еще знаковые проекты вы могли бы выделить?

— Еще одним крупным событием в уходящем году стало привлечение такой компании мирового уровня, как PepsiCo. Она будет строить завод по производству снековой продукции на территории ПЛП. Соглашение с участием губернатора было подписано в феврале, договор на аренду земли уже заключен. Строительство компания планирует начать уже весной. В числе других знаковых проектов года отмечу открывшийся в сентябре крупнейший за Уралом распределительный центр компании Х5 Retail Group, также на территории парка. Опережающими темпами его построили. Кроме того, «РоссПак» летом ввел в эксплуатацию завод по производству одноразовой посуды, достаточно быстрыми темпами идет реализация проекта по строительству производственно-логистического комплекса ГК «Алютех». Появился на базе АИР в этом году и еще один центр компетенций.

Это центр компетенций в сфере сельского хозяйства и фермерства. А месяц назад мы открыли представительство АИР в Москве. Пока к нему все присматриваются, но заявки уже поступают. Если интерес сохранится, и представительство будет востребовано у новосибирского бизнеса, в следующем году будем думать о его расширении. В Новосибирской области зарегистрировано более 150 тысяч юрлиц, и любая из этих компаний может абсолютно бесплатно пользоваться услугами представительства: проводить там встречи, размещать буклеты и презентации своей продукции и так далее, фактически это московский офис для новосибирских компаний.

— Как идет продвижение относительно нового для региона проекта, территории особого социально-экономического развития (ТОСЭР) «Горный»?

— Горный получил статус ТОСЭР только в апреле этого года, и сейчас мы занимаемся привлечением инвесторов на эту площадку. Первый проект — производство диабазовой муки — уже прошел инвестиционный совет и получил статус резидента. Пусть по объему инвестиций проект небольшой, но реальный — для него уже есть участок, одобрено финансирование, и весной инвестор планирует выйти на площадку. До 2025 года нам нужно привлечь на площадку не менее пяти компаний.

— Как бы вы оценили взаимодействие бизнеса и власти в Новосибирской области в этом году?

— По моему мнению, в этом году командная работа всех структур власти стала более слаженной. Мы видим, что отклик на запросы бизнеса идет намного активнее, чем в предыдущие годы. Мы видим вовлеченность региональных ведомств в вопросы развития проектов ГЧП, и нам это нравится. Вообще, у новосибирской области позиции хорошие, только нам всем нужно активнее работать. В регионе есть и парковые проекты, и территории с особым налоговым режимом. По поручению губернатора ежегодный лимит налоговых льгот для инвесторов увеличен с 850 млн рублей до 5 млрд. Если сравнивать с другими регионами, то мы точно находимся в первой пятерке. Конечно, макроэкономическую ситуацию мы изменить не сможем, и есть проблемы с низкой покупательской способностью населения, на это нам трудно влиять. Но для успешной работы отдельно взятого региона у нас есть все, начиная с законодательства и заканчивая льготами и субсидиями. Приход к нам крупных компаний это подтверждает, и я думаю, в будущем году вы еще услышите имена нескольких крупных компаний, пришедших в Новосибирскую область.

— Как вы считаете, насколько оправданны сегодня популярные «активные продажи» региона потенциальным инвесторам?

— Чем чаще регион звучит, тем лучше. Посмотрите на Татарстан, они тратят на это деньги, любые форумы и мероприятия стараются к себе затянуть. Раньше их за это критиковали, говорили, что деньги тратят, а сейчас регион получает от этого отдачу. Мы в этом году также продолжали работу по презентации региона на различных мероприятиях — участвовали в выставках, проводили форумы, по центру компетенций в сфере производительности труда прошел региональный съезд. По форуму InPark было много положительных отзывов. Важно тщательно подходить к организации таких мероприятий, чтобы не отпугнуть инвестора плохой организацией. Как говорится, встречают по одежке. Кроме того, я уверен, что нам как региону нужно усиливать свои позиции в федеральном центре. С этим связано и открытие представительства АИР в Москве.

— Какие задачи стоят перед АИР в будущем году?

— В продолжение темы усиления наших позиций в федеральном центре. Одно из важнейших направлений — это включение Новосибирской области в федеральные программы. Например, программу развития внутреннего туризма, на которую из федерального бюджета выделены миллиарды.

Другое направление — развитие «Биотехнопарка», его нужно вывести по финансовым показателям в плюс, такую задачу перед нами поставил глава региона. Кроме того, привлечение инвесторов в ТОСЭР «Горный», работа в рамках центра компетенций по повышению производительности труда. Работы много, но если губернатор и правительство будут ставить новые задачи — будем их выполнять.

— Ну а чего бы вам хотелось, какие направления еще будут интересны для АИР?

— Если помечтать, то я хотел бы, чтобы у АИР были собственные средства для того, чтобы вкладываться в проекты, которые важны для развития региона. В некоторые проекты коммерческие компании заходили бы более охотно, если бы могли разделить риски с такой структурой, как АИР. Мы можем брать на себя решение всех вопросов, связанных с государственными структурами.

— Что, по-вашему, Дед Мороз должен «положить под елочку» Новосибирску в этом году?

— Я бы пожелал всем жителям региона больше позитива. Новосибирск — активный город, с большим потенциалом, но, к сожалению, у нас часто бывает так, что все и всем недовольны. Может, климат такой. Построили — плохо, не построили — еще хуже. И это тоже сказывается на инвестиционной привлекательности. Людям нужно больше позитива. Не все так плохо, как кажется, нужно уметь ценить то, что есть. Еще я бы хотел, чтобы во власть шло больше людей, цель которых — менять жизнь простых людей к лучшему, а не решать свои задачи.

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