С 18 по 21 февраля 2020 года на площадке «Новосибирск Экспоцентр» состоится международная выставка строительных, отделочных материалов и оборудования и дизайна.

Мероприятие соберет представителей региональных отраслевых министерств и лидеров сибирского строительного рынка. Ключевым событием мероприятия станет II Форум дизайнеров и архитекторов Сибири. Также впервые на площадке выставки состоится международный интерьерный фестиваль HomeFest.

Кроме того, в программе Сибирской строительной недели запланирован круглый стол по вопросам повышения эффективности работ в сфере строительства при реализации национальных проектов в регионах Сибири. Ожидается, что заседание проведет полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

Выставка «Сибирская строительная неделя» проходит при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО и министерства строительства Новосибирской области.

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