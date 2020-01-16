На повторный конкурс на проведение второго этапа строительства новой Ледовой арены в Новосибирске была подана одна заявка. Ее признали не соответствующей.

Согласно материалам, размещенным на сайте госзакупок, на конкурс была подана одна заявка от общества с ограниченной ответственностью «ЭЛИНАЛЬФА».

«Заявка участника электронного аукциона ООО «ЭЛИНАЛЬФА» признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе», — сказано в конкурсной документации.

Напомним, что Многофункциональную Ледовую арену планируется возвести к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2023 году. К предстоящим соревнованиям также строят станцию метро «Спортивная».

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