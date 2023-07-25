25 июля в официальном ТГ-канале новосибирского хоккейного клуба появилось сообщение о том, что игроки и тренерский штаб «Сибири» переехали на площадку нового ЛДС. Новость сопроводили двухминутным видеороликом.

В прикрепленном к записи видеоролике игроки клуба делятся своими впечатлениями о старом ЛДС на ул. Богдана Хмельницкого и рассказывают об ожиданиях от нового ледового дворца, попутно упаковывая свои вещи в раздевалке арены, бывшей их домом на протяжении многих лет.

Генеральный директор ХК Сибирь Кирилл Фастовский дает членам команды напутствие: «В этом сезоне нам выпала честь открыть сезон на новой арене, с чистого листа. Вы — первопроходцы, в добрый путь!». Под конец видео автобус с членами клуба прибывает к новой ледовой арене возле Коммунального моста и игроки идут обживаться в новых раздевалках.

Также стало известно, что тренерский штаб «Сибири» на будущий сезон сформирован — работать с хоккеистами клуба будут 7 специалистов, возглавляемых Дэвидом Немировски. Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 7 сентября.

Ранее стало известно, что охрана нового новосибирского ЛДС обойдется в 33,6 млн рублей.