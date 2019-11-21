Из 375 млн рублей, которые выделили город и область на строительство станции метро «Спортивная» возле будущей ледовой арены, подрядчик на сегодня успел освоить лишь 90 млн и выполнил 40% нулевого цикла работ. Тем не менее, оставшиеся 60% планируют выполнить до конца года, чтобы в следующем начать строительство самой станции. 19 ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное заседание штаба по строительству станции метро и лично проконтролировал ход работ.

На сегодняшний день основание под строительство станции находится в высокой степени готовности — обустройство бетонной площадки будет завершено к концу года.

Бетонная площадка, системы ЖКХ, канализации, силовые кабели — все это включено в первый этап строительства. А всего их, как уже писал «КС», три. В 2019 году планируется завершить нулевой цикл строительства, на который изначально планировалось выделить 379 млн рублей, фактически по итогам конкурса стоимость работ снизилась до 375 млн, основную часть которых город получил из областного бюджета.

На стройплощадке полностью выполнены работы по выемке грунта — всего было вынуто 13,5 тыс. кубометров. «В лимит мы укладываемся, — доложил в ходе совещания начальник службы технического заказчика и организации строительства МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Сергей Долгушин. — Выполнены подготовительные работы по устройству временного водоснабжения и электроснабжения, подготовка территории строительного городка и строительной площадки. Проведена замена грунта, в настоящее время ведутся работы по бетонированию». По его словам, в начале декабря бетонное основание объемом 3,12 тыс. кубометров будет закончено. Также до конца года планируется закончить сооружение стен из железобетонных конструкций до отметки перекрытия подвалов и монтаж внутриплощадочных инженерных сетей.

Работы, как следует из паспорта станции, ведет ООО «СК Градпроект», приступившее к работе в конце октября.

«Ход работ оцениваю как удовлетворительный, идем в графике, — подвел итог совещания Анатолий Локоть. — Размах строительства серьезный. Важно не снижать заданный темп. Нам еще предстоит отшлифовать работу с подрядчиками. Много вопросов связано с поставкой оборудования, которое составляет значительную часть стоимости строительства станции метро «Спортивная». Это эскалаторы, системы освещения и безопасности и многое другое. Оборудование должно приходить вовремя, чтобы не были сорваны сроки».

Отдельное внимание глава города уделил бытовым условиям строителей: «Важно, чтобы рабочие могли переодеться, умыться, перекусить, принять душ после смены. Уже на этой неделе все это должно быть обеспечено, потому что работы будут вестись, в том числе, в холодную погоду и бытовые условия не должны мешать строительству».

Основные строительные работы на станции, как и на всем спортивном комплексе, планируются на ближайшие два года: в 2020 году на строительство «Спортивной» будет выделено 1 млрд 163 млн рублей и еще более миллиарда — в 2021 году.

Глава города также посоветовал строителям активнее прислушиваться к мнению горожан, а для этого сделать ход своей работы более наглядным: «Сейчас у нас есть несколько вариантов станции внутри и снаружи, мы хотим показать их новосибирцам, услышать их реакцию, их выбор».

С внешним фасадом станции архитекторы уже определились, он будет выполнен в одном стиле с будущим ЛДС, расположенным рядом. А вот интерьер еще предстоит выбрать, сейчас предложено шесть основных вариантов цветовой гаммы и дизайна. Что касается конструкции, станция будет одновременно похожа на «Речной вокзал» тем, что пути пролягут между перронами, а не наоборот, и, отчасти, на метро Санкт­Петербурга. Дело в том, что галерея метромоста, в который будет встроена станция, будет холодной, а сами перроны — теплыми. Поэтому между ними будет изолирующая стена с воротами, которые будут открываться при прибытии поезда.

Сейчас строители ждут поставки железобетонных труб с внутренним покрытием из стеклопластика. Такая мощная система сможет собирать воду, которая сейчас стекает с площади Лыщинского и улицы Блюхера. Собственно, именно из­за этого, по словам мэра, на время строительства придется закрыть городской пляж, поскольку рядом будут строиться система канализования и очистные сооружения, а также объездная дорога вокруг дамбы Октябрьского моста. Еще один объект — подземный переход через дамбу, ведущий к стадиону и станции метро — будет построен в 2020 году. И не стоит забывать, конечно, о площадке нового моста через Обь, на правом берегу подготовительные работы уже разворачиваются.

Также Анатолий Локоть уделил много внимания дорожному вопросу. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на строительство дорог к новой ледовой арене в Новосибирске было выделено почти полмиллиарда рублей дополнительного финансирования. Изменения в программу уже одобрены в правительстве региона.

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