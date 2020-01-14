Как стало известно «Континенту Сибирь», российское представительство компании Skoda подвело итоги тендера по Алтайскому краю. Победителем стал местный «Автоцентр АНТ», ранее возглавлявший рейтинг самых крупных дилеров Сибири по занимаемой доле рынка.

Напомним, что изначально официальным дилером Skoda в Алтайском крае являлась компания «АлтайЕвроМоторс». Она представляет в регионе бренды Volkswagen, Audi, Toyota, Lexus. В 2018 году после получения дилерства Toyota и Lexus она приняла решение перейти в статус авторизованного сервисного партнера по марке Skoda. В свою очередь площади Skoda временно занял бренд Toyota. С тех пор чешская марка ищет в регионе нового официального дилера.

По словам одного из участников алтайского рынка, в тендере участвовало трое компаний. Как пояснили в российском представительстве Skoda, победителем был признан «Автоцентр АНТ». Эта компания является официальным дилером Nissan, Datsun, Hyundai, Mitsubishi в Барнауле. Несколько лет подряд именно «Автоцентр АНТ», основанный бизнесменом Александром Поддубным, занимал первое место в формируемом «КС» рейтинге самых крупных дилеров Сибири по доле рынка в основном регионе присутствия. Вместе с тем, в 2016 году компания продала один из своих дилерских центров, где располагались бренды Lada и Citroen. Таким образом, компания сократила портфель представляемых брендов, после чего уступила первую строчку рейтинга другим дилерам СФО. По итогам 1 полугодия 2019 года компания располагалась на 6-ой строчке рейтинге. По данным «Автостат.Инфо», за 10 месяцев 2019 года в Алтайском крае было зарегистрировано 519 новых автомобилей Nissan (-8,1%), 182 Datsun (-2,7%), 941 Hyundai (+7,2%), 206 Mitsubishi (-20,2%).

По словам PR-менеджера Skoda в России Тимура Алиева, предварительный срок запуска дилерского центра — середина 2020 года. Предполагается, что Skoda может поселиться на площадке на Павловском тракте, которую сейчас занимает бренд Datsun. Директор дилерского центра Nissan «Автоцентра АНТ» Александр Кухленко от комментариев на текущем этапе отказался.

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