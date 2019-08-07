«Континент Сибирь» сформировал традиционный рейтинг самых крупных сибирских автодилеров по показателю доли рынка в основном регионе присутствия. В основе подсчетов — оценочные данные АЕБ по продажам новых автомобилей в регионах Сибири.

Первое место в рейтинге по итогам 1 полугодия 2019 года впервые занял красноярский «Медведь Холдинг» Николая Бякова, его доля составила порядка 40%. Достижению таких результатов в рассматриваемом периоде поспособствовало пополнение портфеля брендов компании марками Toyota и Lexus, исторически имевшими сильные позиции в Красноярске.

Второе место заняла омская группа компаний «Евразия Моторс» Ильи Фридмана. В конце 2018 года авторитейлер пополнил свой портфель маркой Skoda, а в июле 2019 года открыл дилерский центр Mercedes-Benz. Эта марка стала первым премиум-брендом в портфеле «Евразии Моторс». Таким образом, у авторитейлера еще есть задел для роста доли рынка.

Замыкает ТОП-3 московский «Автомир», который сосредоточил в своем портфеле в Новосибирске широкий портфель брендов, включая Toyota, Renault, Volkswagen, причем являясь пока их единственным официальным дилером в городе.

Четвертое место занял традиционный хедлайнер рейтинга — кемеровская группа компаний «Сибинпэкс» Фании Сапожниковой. В ее состав также входит новокузнецкий салон «СибМоторс», который летом 2019 года пополнил портфель китайским брендом Haval.

А на пятом месте оказалась томская группа компаний «Элке Авто» Виктора Маршева. Заполучив в свой портфель бренд Hyundai, авторитейлер упрочил свои позиции в рейтинге с учетом наличия Toyota и Lexus. Однако с состоявшимся закрытием направления Mazda компания может спуститься вниз в рейтинге по итогам 2019 года.

Шестую строчку занял бывший лидер рейтинга — алтайский «АНТ» Александра Поддубного. Отказавшись в 2016 году от бренда Lada, «АНТ» остался самым крупным дилером Алтайского края, однако в общем рейтинге его доля теперь уже не так высока.

Седьмую позицию заняла иркутская группа автодилерских предприятий Анатолия Панцевича («Иркут БКТ», «Сибавтоцентр»). Благодаря наличию в портфеле Toyota, Lexus и Renault группа компаний продолжает сохранять высокие количественные показатели продаж.

На восьмой строчке расположился томский автоцентр «Сто Коней» Николая Воронкова. С учетом ухода Ford из России у компании появились мощности для альтернативного бренда в дополнение к KIA и GM-AvtoVAZ. Таким образом, позиции компании в дальнейшем могут дополнительно усилиться.

На девятой позиции впервые расположилась кемеровская компания «Ай-Би-Эм» с брендами KIA и UAZ. Возглавляемый Денисом Прониным автоцентр смог обеспечить продажи корейской марки на уровне, сопоставимом с тремя дилерами марки в Новосибирске.

Замыкает ТОП-10 еще один новый участник рейтинга — кемеровская группа компаний «Картель-Авто» Сергея Малянова. Пополнение портфеля брендов маркой Hyundai в дополнение к действующему портфелю позволило авторитейлеру увеличить объемы сбыта, долю рынка и попасть в рейтинг.

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