Компания Skoda находится в поисках нового дилера в Барнауле, а также продолжает собирать заявки от соискателей в Омске и Новокузнецке. Информация об этом размещена на официальном сайте дистрибьютора. Интересы марки в Новокузнецке представляет «Арена Моторс», в Омске — «Феникс Авто», а в Барнауле с недавнего времени у марки дилера больше нет. Действующий партнер Skoda в Алтайском крае – компания «АЕМ-Авто» — перешла в статус авторизованного сервисного партнера.

Компания Skoda разместила на сайте информацию о поиске новых дилеров в Барнауле, Омске и Новокузнецке. В двух из указанных городов (Омск, Новокузнецк) дилер Skoda уже есть, и речь идет о поиске вторых партнеров. Так, интересы марки в Новокузнецке представляет «Арена Моторс», в Омске — мультибрендовый холдинг «Феникс Авто».

Напомним, что автосалон Skoda в Новокузнецке был запущен в 2010 году и стал одним из крупнейших по площади центров Skoda не только в России, но и во всем мире. Общая площадь дилерского центра Skoda составляла более 10 000 кв. м, при этом площадь демонстрационного зала — 1100 кв. м.

Что касается Барнаула, то ранее официальным дилером Skoda в Алтайском крае являлась компания «АЕМ-Авто», входящая в состав группы компаний «АлтайЕвроМоторс». В настоящее время эта группа компаний помимо Skoda официально представляет в регионе «родственные» для чешской марки бренды Volkswagen и Audi. Также в марте «АлтайЕвроМоторс» открыла в Барнауле дилерский центр Toyota и в течение полутора месяцев запускает дилерский центр Lexus. Также группа компаний является утвержденным кандидатом в официальные дилеры Porsche в Барнауле. Несмотря на большой портфель брендов, у группы компаний на сегодня две действующих площадки – автокомплекс на улице Попова и салон Audi на Павловском тракте.

В этих условиях группа компаний перешла в статус официального сервисного партнёра Skoda в Алтайском крае, осуществляя сервисное и гарантийное обслуживание автомобилей бренда. Информацию об этом «КС» подтвердили в самой компании.

«Компания «АЕМ-Авто» работает с маркой Skoda в качестве сервисного партнера, осуществляя гарантийное и сервисное обслуживание автомобилей. В настоящее время идет сбор заявок от претендентов на получение статуса официального дилера марки Skoda», — пояснил «КС» PR-директор Skoda в России Тимур Алиев.

Skoda рассчитывает найти новых дилеров в Барнауле, Омске и Новокузнецке в 2018 году.

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