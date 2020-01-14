За минувшие выходные с улиц Новосибирска вывезли 30 тысяч кубометров снега. Всего с начала зимнего периода вывезено более 700 тысяч кубометров.

По сообщению пресс-службы, в городе в смену работают 184 единицы снегоуборочной техники. Снег убирают на улицах Ипподромской, Нарымской, Волочаевской, Кирова, Титова, Серафимовича, Немировича-Данченко, Оловозаводской, Первомайской, Баганской, Кутателадзе, Ивлева, Русской, Абаканской, Варшавской, Ветлужской, Мясниковой, Объединения (по нечетной стороне), Стартовой, Петухова, Сержанта Коротаева, Васильковой, Ученых, Добролюбова, Восход, Бугринском мосту, Гусинобродском, Бердском и Мочищенском шоссе, Красном проспекте и других магистральных и второстепенных улицах города. Кроме того, от наледи, снега и мусора очищают пешеходные переходы и путепроводы на улицах Большевистской, Ватутина, Ипподромской и других.

Напомним, что в праздничные дни дороги города чистили около 1000 снегоуборочных машин.

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