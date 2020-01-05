Дороги Новосибирской области в праздники чистят почти 1000 снегоуборочных машин

Сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский проконтролировал работу подрядчиков на автодороге Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий в Тогучинском районе.

В ходе инспекционной поездки, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, министр транспорта Новосибирской области проверил нормативные сроки снегоочистки автодороги Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий, выполнение работ по ликвидации зимней скользкости, очистку от снега заездных карманов, тротуаров, а также работу мобильных пунктов обогрева, проведение превентивных мероприятий по устройству снегозадерживающих траншей, заборов и сеток. Также министр дал поручение ТУАД активнее отработать уборку дорог регионального и межмуниципального значения, проходящих по территории населенных пунктов, чтобы не допустить выход пешеходов на проезжую часть.

Анатолий Костылевский отметил, что качественная уборка снега на дорогах в праздничные дни очень важна для обеспечения бесперебойного и безопасного проезда, поскольку в этот период наблюдается большой поток личного и пассажирского транспорта между районами, а также в соседние регионы. «В праздничные дни дорожные службы работают в усиленном режиме. В новогодние праздники в период сильных метелей и снегопада на дороги выводилась вся имеющаяся у подрядных организаций снегоуборочная техника – 1080 единиц. В эти сутки на дорогах регионального и межмуниципального значения работает 970 единиц техники. Снег и метели прогнозируются на все последующие праздничные дни, поэтому дорожные службы продолжат работу в усиленном режиме», – цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Также Анатолий Костылевский напомнил, что для водителей, оказавшихся в трудной ситуации на областных автодорогах, дежурят 30 передвижных специальных пунктов обогрева. В декабре — январе на горячую линию ТУАД поступило 6 звонков о помощи на дороге.

Передвижные пункты обогрева – это специализированные машины которые могут оказать техническую помощь на дороге. В них для водителей приготовлена теплая одежда, тепловые пушки, провода для прикуривания автомобиля, трос, инструменты. Людей могут доставить в теплое место – как правило, до ближайшего участка дорожных служб. При экстренной необходимости автомобиль с согласия водителя будет транспортирован в теплый бокс, а в случае помехи дорожному движению – до ближайшего примыкания к дороге.

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