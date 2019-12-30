Как стало известно «Континенту Сибирь», Максим Поправко, до недавнего времени возглавлявший филиал «Росгосстраха» в Новосибирске, стал руководителем регионального подразделения «Югории». Вместе с ним в компанию переходит и ряд других членов команды «Росгосстраха».

Информацию о своем назначении «КС» подтвердил сам Максим Поправко и разместил соответствующую информацию в своих аккаунтах в соцсетях. Комментарии в самой компании на момент подготовки публикации получить не удалось.

Напомним, что Максим Поправко покинул «Росгосстрах» в конце октября 2019 года. В этой компании он работал с 2014 года. Изначально он занимал должность заместителя директора по корпоративному страхованию филиала в Новосибирске, в 2017 году возглавил розничный блок. Позицию руководителя филиала он занимал с октября 2017 года. До прихода в «Росгосстрах» он также работал в страховой компании «ВСК», «РОСНО» и «МДМ-Лизинге».

После ухода Максима Поправко руководителем филиала «Росгосстраха» стал Алексей Игошин, до этого 11 лет возглавлявший региональный филиал СК «ВТБ Страхование». В настоящее время «Росгосстрах» входит в состав КБ «Открытие», возглавляемого экс-топ-менеджером ВТБ24 Михаилом Задорновым.

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