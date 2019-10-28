Директор новосибирского филиала ПАО СК «Росгосстрах» Максим Поправко объявил о своем уходе из компании.
Напомним, что Максим Поправко пришел в «Росгосстрах» в 2014 году. Изначально он занимал должность заместителя директора по корпоративному страхованию филиала в Новосибирске, в 2017 году возглавил розничный блок. Позицию руководителя филиала он занимал с октября 2017 года.
До прихода в «Росгосстрах» он также работал в страховой компании «ВСК», «РОСНО» и «МДМ-Лизинге».
О своем новом месте работы и о том, кто теперь будет возглавлять филиал «Росгосстраха», он не сообщает.
«Росгосстрах» входит в группу банка «Открытие», акционером которого является Банк России.