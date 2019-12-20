Для тех, кто трудится на политической ниве, рубеж между двумя годами — повод оценить достигнутые результаты и наметить новые планы. Об этом рассказывает заместитель координатора Новосибирского регионального отделения ЛДПР и депутат городского Совета в областном центре ЕВГЕНИЙ ЛЕБЕДЕВ.

— Евгений Владимирович, какие из событий уходящего года вы считаете наиболее значимыми для политической жизни региона? Какое участие в них приняла партия ЛДПР?

— Главная задача любой политической партии — обеспечить свое максимальное представительство в органах власти всех уровней: от маленького сельсовета до Госдумы. Только так можно претворять в жизнь собственные программы и инициативы, действуя в интересах избирателей и представляя их во властных структурах, поэтому ЛДПР обязательно участвует в любых выборах, выставляя своих кандидатов. Текущий год исключением не стал. В ряде муниципальных образований региона прошли выборы, и я рад констатировать, что кандидаты от ЛДПР завоевали 11 депутатских мандатов. Это означает, что мы получили еще больше возможностей для отстаивания прав жителей Новосибирской области, особенно в сельских территориях, нуждающихся в пристальном внимании. Если говорить о Новосибирске, то здесь, несомненно, основным политическим событием года стали выборы мэра, в которых участвовал и я. Должен сказать, что избирательная кампания выдалась достаточно тяжелой, но одновременно и очень насыщенной, ведь в ходе нее я провел сотни встреч с избирателями и получил бесценный опыт общения с горожанами, высказывающими мнение о том, как должен развиваться наш город.

— Над чем, как вы считаете, еще предстоит поработать партии, чтобы добиваться на выборах максимальных результатов?

— Давайте сразу уточним: за прошедшие четыре года поддержка сибиряками ЛДПР значительно выросла. Это свидетельствует о том, что доверие избирателей к нашей партии стало трендом, оспорить который нельзя. Значит, мы идем в верном направлении, и надо лишь активизировать работу с гражданами. Например, в своем округе, где люди хорошо знают меня по реальным делам как депутата горсовета, я победил действующего мэра и занял на выборах первое место, в Дзержинском районе в целом — второе. Это показывает, как важна непосредственная работа с людьми, с их проблемами. И это тоже очень важный урок на будущее.

— Что вы могли бы назвать главными итогами работы партии ЛДПР в 2019 году на территории Новосибирской области, какие новые формы работы и интересные идеи удалось воплотить?

— Для каждого человека самым значимым событием является то, что в трудный момент своей жизни он нуждался в помощи и получил ее. Деятельность нашей партии отличается от других тем, что мы работаем не только в предвыборный период, но делаем это круглогодично, и одно из важных направлений работы — общественные приемные, которых открыто 24 — в регионе и в областном центре.

В этом году в приемные со своими проблемами обратились более 8 тысяч человек и получили реальное содействие в решении своих проблем. Конечно, есть вопросы, работа над которыми ведется годами, но в целом более половины обращений рассматривается и решается в пользу людей, свидетельство чему — сотни благодарностей, полученных нами от жителей региона. Другая важная сфера деятельности — депутатская. О ней я могу рассказать на собственном примере. В 2015 году, когда велись выборы в горсовет, мной было собрано 52 наказа от избирателей, и я с удовлетворением могу утверждать, что более половины из них выполнены. Что касается интересных идей, то ЛДПР не просто генерирует их, но и активно претворяет в жизнь, причем некоторые из акций становятся традиционными и проводятся из года в год. Например, в ходе постоянной акции «Из добрых рук — в добрые руки» партия оказывает погорельцам помощь вещами или предметами первой необходимости, наши активисты собирают книги и передают их в села, пополняя библиотечные фонды, а на автобусе ЛДПР периодически проводятся экскурсионные поездки для детей и жителей сельских районов. Самые социально незащищенные категории населения — это дети и старики. Уже стартовала акция «Дед Мороз — в каждый дом», когда к сотням семей по всей области (в первую очередь — к многодетным и малоимущим), а также в детдома приходит Дед Мороз с партийными подарками.

В текущем году мой коллега по партии и депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Савельев выступил с инициативой о помощи малоимущим семьям при сборе детей к учебному году. К сожалению, принятие этого законопроекта на федеральном уровне не прошло, но у себя в регионе мы сделали все возможное, проведя акцию «Собери ребенка в школу». Недавно, когда в стране шел перевод телевидения в цифровой формат, партия закупала оборудование, а наши волонтеры подключали его для пожилых людей. А в Декаду инвалидов мы раздали сотни продуктовых наборов инвалидам 1-й, 2-й и 3-й групп. Отмечу, что реализация всех наших социальных инициатив не финансируется из какого-либо бюджета: это средства ЛДПР, которые партия стремится, в числе прочего, использовать для помощи конкретным людям.

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