Новосибирский филиал «Росгосстраха» возглавил топ-менеджер «ВТБ Страхования»

На должность директора Новосибирского филиала «Росгосстраха» назначен Алексей Игошин, до этого 11 лет возглавлявший региональный филиал СК «ВТБ Страхование».

Как сообщили в департаменте по связям с общественностью ПАО СК «Росгосстрах», перед Алексеем Игошиным поставлены задачи «укрепления лидерских позиций компании на страховом рынке региона, выполнения плановых финансовых показателей филиала, развития добровольных видов страхования, расширения продуктовой линейки и повышения качества клиентского обслуживания и сопровождения бизнеса».

Алексей Игошин окончил Барнаульский педуниверситет по специальности «Филология», позднее — Сибирский институт финансов и банковского дела по специальности «Финансы и кредит». В страховании с 2002-го года. Карьеру начал с должности специалиста по страхованию в Национальной страховой группе «Росэнерго».

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