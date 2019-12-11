«Мон’дэлис Русь» продаст недостроенный завод под Новосибирском

Производитель кондитерских изделий «Мон’дэлис Русь» принял решение о продаже недостроенного завода в новосибирском Промышленно-логистическом парке (ПЛП). Решение в компании объяснили необходимостью «повышения эффективности инвестиций в производство в России».

Как сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе «Мон’дэлис Русь», строительство завода под Новосибирском началось в 2014 году. Планировалось, что предприятие будет производить порядка 50 тыс. т кондитерских изделий в год, инвестиции в проект составят порядка $110 млн. Сейчас строительство здания завершено на 90%, производственное оборудование там установлено не было. «Сейчас мы ищем потенциального покупателя, который сможет вдохнуть новую жизнь в построенный нами завод в Новосибирске, начать там производство и создать новые рабочие места для жителей Новосибирской области», — пояснил старший директор интегрированной цепочки поставок в Восточной Европе «Мон’дэлис Русь» Дмитрий Шаченок. Он уточнил, что решение о продаже здания завода было принято «с целью увеличения эффективности инвестиций в производство в России». Компания планирует концентрировать инвестиции на действующих производственных площадках в Великом Новгороде, Покрове и Собинке. В частности, принято решение об инвестировании в бисквитный завод в Собинке Владимирской области 2,5 млрд рублей.

ООО «Мон’дэлис Русь» входит в состав американской транснациональной корпорации Mondelēz International. На российском рынке компания работает 20 лет, выпускает продукцию под брендами Alpen Gold, Milka, Picnic, Oreo, «Медвежонок Барни», Dirol и другими. Изначально планировалось, что новосибирский завод компании будет запущен в конце 2015 года, однако запуск неоднократно переносился. В конце августа текущего года глава минэкономразвития региона Лев Решетников в интервью «Континенту Сибирь», выразил надежду, что «Мон’дэлис Русь» все же примет положительное решение о запуске новосибирского производства, назвав компанию «одним из самых перспективных партнеров» Новосибирской области.

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