В Новосибирской области создадут первую особую экономическую зону (ОЭЗ). Соответствующая заявка от правительства региона уже передана в Минэкономразвития РФ.



Особая экономическая зона может появиться в Новосибирской области вблизи Промышленно-логистического парка, на землях Коченевского и Новосибирского районов. Об этом 13 апреля в своем ТГ-канале сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Наш регион подал заявку на создание особой экономической зоны в непосредственной близости от промышленно-логистического парка – на границе Новосибирского и Коченевского района. Сегодня представил проект создания ОЭЗ министру экономического развития РФ Максиму Геннадьевичу Решетникову в ходе его рабочей поездки в Новосибирскую область», — написал губернатор.

Первым якорным резидентом ОЭЗ станет транспортно-логистический центр «Сибирский». Это, по мнению главы региона, даст потенциальным участникам проекта дополнительные выгоды: значительное сокращение издержек на логистику, наличие складской и таможенной инфраструктуры. Помимо прочего, резиденты получат налоговые льготы.

«Создание ОЭЗ соответствует растущей роли Новосибирской области в переориентации грузопотоков на Восток. Она позволит развивать в нашем регионе производства с импортозамещающим, экспортным потенциалом. А это новые рабочие места и дополнительные поступления доходов в бюджет области и страны в будущем», — добавил Андрей Травников.

В настоящее время заявка на создание ОЭЗ уже подписана и передана в Министерство экономического развития Российской Федерации на рассмотрение. Строительство инфраструктуры будет вестись за счет частных вложений в сумме 1,5 млрд рублей. Оператором проекта выступит специально созданная компания ООО «Северный Парк Развитие».

Председатель совета директоров ООО «Северный парк развитие» — Александр Кахидзе, генеральный директор — Александр Низовских. По данным сайта rusprofile.ru, организация зарегистрирована в Новосибирске 25.05.2022 г. по адресу: ул. Трудовая, 5. Основной вид деятельности — покупка и продажа земельных участков.

Напомним, проект создания первой особой экономической зоны в Новосибирской области презентовали на XII Всероссийском форуме территорий развития и инвестиций «ИнПарк-2023».

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